Chelsea Menajeri Maurizio Sarri, istemesi durumunda Eden Hazard'ın Real Madrid'e gitmekte özgür olduğunu açıkladı.Maurizio Sarri, "Eden Hazard 29 yaşında. Eğer gitmek istiyorsa, gidebilir. Elbette, ben tersini isterim. Umarım Chelse'de kalır. Şu andaki potansiyeliyle Avrupa'nın en iyi oyuncusu olabilir." ifadelerini kullandı.Real Madrid ile adı anılan Eden Hazard'ın kontratı sezon sounda bitiyor. Belçikalı süperstar, Chelsea'den gelen kontrat yenileme tekliflerini kabul etmedi.Chelsea'ye 2012 yazında 35 milyon Euro bonservis bedeliyle Lille'den transfer olan Hazard, bu sezon Premier Lig'de forma giydiği 22 maçta 10 gol 10 asist istatistikleri yakaladı.