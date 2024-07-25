Sardar Azmoun'dan sürpriz transfer hazırlığı

Bayer Leverkusen'in 29 yaşındaki İranlı golcüsü Sardar Azmoun'un yeni takımı belli oluyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sardar Azmoun, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Shabab Al Ahli ile anlaşmaya vardı.
BONSERVİSİ 5 MİLYON
Oyuncunun kulübün yaptığı teklifi kabul ettiği belirtilirken, Birleşik Arap Emirlikleri ekibinin Bayer Leverkusen ile de pazarlıklarda sona geldiği ifade edildi.
Shabab Al Ahli'nin bu transfer için 5 milyon euro bonservis ödeyeceği aktarıldı.
Son olarak tecrübeli golcünün Pazartesi günü Dubai'de sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sardar Azmoun, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Shabab Al Ahli ile anlaşmaya vardı.
BONSERVİSİ 5 MİLYON
Oyuncunun kulübün yaptığı teklifi kabul ettiği belirtilirken, Birleşik Arap Emirlikleri ekibinin Bayer Leverkusen ile de pazarlıklarda sona geldiği ifade edildi.
Shabab Al Ahli'nin bu transfer için 5 milyon euro bonservis ödeyeceği aktarıldı.
Son olarak tecrübeli golcünün Pazartesi günü Dubai'de sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.
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