Sardar Azmoun'dan sürpriz transfer hazırlığı

Bayer Leverkusenli futbolcu Sardar Azmoun, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Shabab Al Ahli'ye transfer olmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sardar Azmoun'dan sürpriz transfer hazırlığı
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25 Temmuz 2024 17:20
Bayer Leverkusen'in 29 yaşındaki İranlı golcüsü Sardar Azmoun'un yeni takımı belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sardar Azmoun, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Shabab Al Ahli ile anlaşmaya vardı.

BONSERVİSİ 5 MİLYON 

Oyuncunun kulübün yaptığı teklifi kabul ettiği belirtilirken, Birleşik Arap Emirlikleri ekibinin Bayer Leverkusen ile de pazarlıklarda sona geldiği ifade edildi.

Shabab Al Ahli'nin bu transfer için 5 milyon euro bonservis ödeyeceği aktarıldı.

Son olarak tecrübeli golcünün Pazartesi günü Dubai'de sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.

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