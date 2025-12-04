03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
3-1
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
2-3
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
0-2
03 Aralık
Inter-Venezia
5-1
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
10-9
03 Aralık
Atalanta-Genoa
4-0
03 Aralık
Dundee United-Rangers
2-2
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
1-0
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
0-3
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
1-1
03 Aralık
Wolves-N. Forest
0-1
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-0
03 Aralık
Burnley-C.Palace
0-1
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
3-4
03 Aralık
Arsenal-Brentford
2-0
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
2-0
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
1-0
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
2-5
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-3UZS
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
6-1
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-2
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-3
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
1-3

Saran'ın kararı: "Biz sahada kalacağız!"

Derbi sonrası Galatasaray'ın veryansınına cevap vermeyen Fenerbahçe yönetimi, kaos ortamının dışında kalıp tüm enerjisini takıma ve oyuna vererek hedefe gitme çabasında...

calendar 04 Aralık 2025 09:18
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Saran'ın kararı: 'Biz sahada kalacağız!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de başkanlık bayrağını Ali Koç'tan devralan Sadettin Saran, yoğurdu selefinden farklı yiyor.

Koç'un aksine, camiayı kaos ortamının dışında tutmakta olan Saran tüm motivasyonunu saha içine veriyor. Derbi sonrası Galatasaray cephesinin hakemle ilgili veryansınına cevap vermeyerek sarı lacivertlileri yüksek tansiyondan uzak tutan yönetim tüm enerjisini hedeflerine kanalize etmiş durumda...

Teknik heyet ve futbolculardan sadece sahaya odaklanmalarını isteyen Saran, ekibiyle birlikte mesaisini yeni transferlere, gelir getirecek projelere harcıyor.


CAMİA KENETLENDİ

Selefi Ali Koç'un yaptığı kavgaların kulübe zarardan başka bir şey vermediğini gören Sadettin Saran, farklı bir yol izleyerek daha güçlü bir duruş sergilerken, Fenerbahçe camiası da düşük tansiyonla daha kenetlenmiş bir profil çiziyor.

Domenico Tedesco da aynı Saran gibi, selefi Mourinho'nun yolundan ilerlemiyor, aksine sadece kendi işine kafa patlatıyor.

Polemiklerden uzak duran Saran-Tedesco ikilisi hem camiayı hem takımı saha içinde tutarak, tüm gücü oyuna ve şampiyonluk hedefine yöneltirken bu duruş taraftarlardan da destek görüyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.