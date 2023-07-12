Şanlıurfaspor iki oyuncusuyla sözleşme uzattı

Trendyol 1. Lige yeni yükselen Şanlıurfaspor 2 oyuncusuyla sözleşme uzattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Şanlıurfaspor iki oyuncusuyla sözleşme uzattı
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12 Temmuz 2023 21:54
Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, kaleci Aydın Bağ ve orta saha oyuncusu Cumali Bişi ile sözleşme yeniledi.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz yıl Şanlıurfaspor formamızla şampiyonluk yaşayan futbolcularımız Aydın Bağ ve Cumali Bişi ile yeni sezon için anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı.

Gelecek sezonu ilk 10'da bitirmek isteyen Şanlıurfaspor dış transferde de çalışamalarına başladı.

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