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Sandro: ''Napoli'ye transfer olabilirdim''

Devre arası transfer döneminde Antalyaspor'dan Benevento'ya transfer olan Sandro, transferi hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sandro: ''Napoli'ye transfer olabilirdim''
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22 Şubat 2018 20:10
Sezon başında büyük umutlarla Antalyaspor'un transfer ettiği ancak beklentileri veremeyip devre arasında Benevento'nun yolunu tutan Sandro, İtalya basınına ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

''NAPOLI'YE GİTMEME TOTTENHAM İZİN VERMEDİ''

İtalya Serie A'nın son sırasında yer alan Benevento'da forma giyen Sandro, ''Benevento beni seçti ve tekrardan Serie A'da oynama fırsatı yakaladım. Zamanında Napoli'ye transfer olabilirdim. Tottenham'da oynarken Napoli beni istemişti ama Tottenham ayrılmama izin vermemişti'' dedi.

Benevento kariyeri hakkında konuşan Brezilyalı futbolcu, ''Henüz birkaç maç oynadım ama çok mutluyum. Crotone karşısında ilk golümü attım ve takımıma yardımda bulunabildiğim için çok mutlu oldum. Inter karşısında zor bir maç oynayacağız ama kazanabiliriz'' diye konuştu.



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