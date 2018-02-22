Sandro: ''Napoli'ye transfer olabilirdim''

Sezon başında büyük umutlarla'un transfer ettiği ancak beklentileri veremeyip devre arasında'nun yolunu tutan, İtalya basınına ilgi çekici açıklamalarda bulundu.İtalya Serie A'nın son sırasında yer alan Benevento'da forma giyen Sandro, ''Benevento beni seçti ve tekrardan Serie A'da oynama fırsatı yakaladım. Zamanında Napoli'ye transfer olabilirdim. Tottenham'da oynarken Napoli beni istemişti ama Tottenham ayrılmama izin vermemişti'' dedi.Benevento kariyeri hakkında konuşan Brezilyalı futbolcu, ''Henüz birkaç maç oynadım ama çok mutluyum. Crotone karşısında ilk golümü attım ve takımıma yardımda bulunabildiğim için çok mutlu oldum. Inter karşısında zor bir maç oynayacağız ama kazanabiliriz'' diye konuştu.