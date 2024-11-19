🇸🇲San Marino takımı ve taraftarları, tarihi zaferi birlikte kutladı!pic.twitter.com/BwjbcSHwGU



— Sporxtv (@sporxtv) November 18, 2024

UEFA Uluslar D Ligi 4. maçında Roberto Cevoli'nin ekibi San Marino deplasmanda Konrad Fünfstück'ün yönetimindeki Lihtenştayn'ı 3-1 yendi.Rheinpark Stadyumu'nda oynanan maçın ilk golünü ev sahibi Lihtenştayn adına 40. dakikada Aron Sele atarken, San Marino'nun gollerini 46. dakikada Lorenzo Lazzari, 66. dakikada penaltıdan Nicola Nanni ve 76. dakikada Alessandro Golinucci kaydetti.Bu sonuçla birlikte UEFA Uluslar Ligi'nde D Ligi 1. Grubu 7 puanla lider tamamladı ve C Ligi'ne yükselmiş oldu. Lihtenştayn ise 2 puanda kaldı ve lig yükselme şansı kalmadı.Öte yandan San Marino ekibi, futbol tarihinde ilk kez resmi bir maçta 3 gol atarak, ilk kez resmi bir maçta deplasmanda kazanarak ve ilk kez bir yılda iki resmi maç kazanarak tarih yazdı.