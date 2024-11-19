San Marino'dan tarihe geçen galibiyet

UEFA Uluslar D Ligi 4. maçında San Marino deplasmanda Lihtenştayn'ı 3-1 yendi ve C Ligi'ne yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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San Marino'dan tarihe geçen galibiyet
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19 Kasım 2024 00:48
Son güncelleme 19 Kasım 2024 01:48
UEFA Uluslar D Ligi 4. maçında Roberto Cevoli'nin ekibi San Marino deplasmanda Konrad Fünfstück'ün yönetimindeki Lihtenştayn'ı 3-1 yendi.

Rheinpark Stadyumu'nda oynanan maçın ilk golünü ev sahibi Lihtenştayn adına 40. dakikada Aron Sele atarken, San Marino'nun gollerini 46. dakikada Lorenzo Lazzari, 66. dakikada penaltıdan Nicola Nanni ve 76. dakikada Alessandro Golinucci kaydetti.

Bu sonuçla birlikte UEFA Uluslar Ligi'nde D Ligi 1. Grubu 7 puanla lider tamamladı ve C Ligi'ne yükselmiş oldu. Lihtenştayn ise 2 puanda kaldı ve lig yükselme şansı kalmadı.

Öte yandan San Marino ekibi, futbol tarihinde ilk kez resmi bir maçta 3 gol atarak, ilk kez resmi bir maçta deplasmanda kazanarak ve ilk kez bir yılda iki resmi maç kazanarak tarih yazdı.

İŞTE GRUPTA SON OLUŞAN PUAN DURUMU

1- SAN MARINO (7)
2- CEBELİTARIK (6)
3- LİHTENŞTAYN (2)

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