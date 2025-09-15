15 Eylül
Samuel Umtiti futbola veda etti

Fransa'nın 2018 Dünya Kupası zaferinde kilit rol oynayan Samuel Umtiti, kronik sakatlıklar nedeniyle 31 yaşında futbolu bırakma kararı aldı.

Samuel Umtiti futbola veda etti
2018 Dünya Kupası şampiyonu Fransız savunmacı Samuel Umtiti, 31 yaşında profesyonel futbol kariyerine nokta koydu.
 
Uzun süredir yaşadığı diz sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kalan Umtiti, futbolu bırakma kararını sosyal medya üzerinden yayımladığı duygusal bir mesajla duyurdu.
 
DÜNYA KUPASI KAHRAMANIYDI
 
Umtiti, Fransa'nın 2018'de kazandığı Dünya Kupası'nda kilit rol oynamış, özellikle yarı finalde Belçika'ya attığı kritik golle ülkesini finale taşıyan isim olmuştu. Ancak turnuva boyunca dizindeki sakatlıkla oynaması, kariyerini olumsuz etkileyen bir dönüm noktası oldu.
 
2019'da milli takım kariyerine son veren deneyimli stoper, kulüp düzeyinde de aynı sorunlar nedeniyle istikrardan uzak kaldı. Son olarak Ligue 1 ekibi Lille forması giyen Umtiti, 2024 yılında iki kez dizinden ameliyat oldu ve sezon boyunca hiçbir resmi maçta süre alamadı. Bu sürecin sonunda Lille kulübü, oyuncunun sözleşmesini uzatmama kararı aldı.
 
TRANSFER TEKLİFLERİNİ REDDETTİ
 
Fransız basınına göre, Umtiti'nin önünde bazı transfer teklifleri olsa da, futbolu bırakma kararını ciddi şekilde değerlendirdiği için bu teklifleri geri çevirdi. Geçtiğimiz hafta yetiştiği kulüp olan Olympique Lyon'un tesislerinde görüntülenen Umtiti'nin eski kulübüne döneceği iddia edilse de bu ziyaretin sadece kişisel bir video çekimi amacı taşıdığı açıklandı.
 
DUYGUSAL VEDA MESAJI
 
Umtiti, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:
 
"Yoğun, inişli çıkışlı bir kariyerin ardından, veda etme zamanı geldi... Her şeye tutkuyla kendimi adadım ve hiçbir şeyden pişman değilim. Birlikte çalıştığım tüm kulüplere, başkanlara, antrenörlere ve oyunculara teşekkür etmek istiyorum."
 
13 yıllık profesyonel futbol kariyerinde Lyon, Barcelona, Lecce ve Lille gibi kulüplerde forma giyen Samuel Umtiti, geride dolu dolu bir kariyer ve unutulmaz anılar bıraktı.
 
Özellikle Fransa Milli Takımı'yla kazandığı Dünya Kupası, onu ülke futbol tarihine adını yazdıran isimlerden biri yaptı.
