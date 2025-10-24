Samsunspor, Dinamo Kiev karşısında golle başladı! pic.twitter.com/pyGsCw87WX



UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Samsunspor, sahasında Dinamo Kiev'i konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 3-0'lık skorla kazandı.Dinamo Kiev karşısında baştan sona kadar üstün bir oyun sergileyen Samsunspor'un gollerini 2. dakikada Antony Musaba, 34. dakikada Marius Mouandilmadji ve 62. dakikada Carlo Holse attı.Temsilcimiz Samsunspor'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Coulibaly, yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle oyundan çıktı. Coulibaly yerine 73. dakikada Emre Kılınç oyuna dahil oldu.Samsunspor, bu sonucun ardından Konferans Ligi'nde 2'de 2 yaptı ve 6 puana ulaştı. Dinamo Kiev'in puanı bulunmuyor.Samsunspor, ligde hafta sonunda sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Samsunspor, Konferans Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Hamrun'u ağırlayacak. Dinamo Kiev, Konferans Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Zrinjski Mostar ile karşı karşıya gelecek.UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk eden Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, son oynadıkları maça göre kadroda bir değişiklik yaptı.Alman teknik adam, Süper Lig'de başlangıç kadrosunda yer aldığı Zecorner Kayserispor maçında sakatlanan Olivier Ntcham'ın yerine Celil Yüksel'e, Dinamo Kiev karşısında ilk 11'de şans verdi.Samsunspor, Dinamo Kiev maçına Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Celil Yüksel, Musaba ve Mouandilmadji ile başladı.Kırmızı-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Posiadala, Efe Berat Törüz, Mendes, Soner Aydoğdu, Emre Kılınç, Polat Yaldır, Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Emre Çift ve Sousa görev bekledi.Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Ntcham, Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin, Dinamo Kiev karşısında forma giyemedi.UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın da kadroda bulunmadı.Samsunsporlu taraftarlar, Dinamo Kiev ile oynadığı müsabakada takımlarını yalnız bırakmadı.Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maçın yapıldığı Yeni 19 Mayıs Stadı'nı büyük oranda doldurarak takımlarına destek verdi.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da maçı statta takip etti.Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in futbolcuları, seremoniye Ukrayna bayraklarıyla çıktı.11. dakikada Vivcharenko'nun ceza saha dışından sert şutunda top, üstten az farkla auta çıktı.29. dakikada Ogundana'nın sol çaprazdan pasında ceza sahasında müsait durumda topla buluşan Karavaiev, kötü bir vuruşla topu yandan auta gönderdi.39. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Musaba'nın pasında topla buluşan Holse'nin plase vuruşunda, kaleci Neshcheret meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.Samsunspor, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.59. dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Musaba'nın pasıyla ceza sahasında müsait durumda topla buluşan Mouandilmadji'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.75. dakikada Musaba'nın ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda top, direğin dibinden auta gitti.Samsunspor, maçı 3-0 kazandı.Samsun Yeni 19 MayısIvar Orri Kristjansson, Birkir Sigurdarson, Gylfi Mar Sigurdsson (İzlanda)Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 73 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly (Dk. 73 Emre Kılınç), Holse (Dk. 84 Soner Aydoğdu), Celil Yüksel (Dk. 78 Soner Gönül), Musaba (Dk. 78 Yunus Emre Çift), MouandilmadjiNeshcheret, Karavaiev, Popov, Thiare, Vivcharenko (Dk. 66 Mykhavko), Rubchynskyi (Dk. 66 Pikhalonok), Mykhailenko (Dk. 76 Brazhko), Voloshyn, Buialskyi (Dk. 82 Yatsyk), Ogundana (Dk. 76 Blanuta), GuerreroDk. 2 Musaba, Dk. 34 Mouandilmadji, Dk. 63 Holse (Samsunspor)Dk. 45+3 Vivcharenko, Dk. 72 Mykhavko (Dinamo Kiev)