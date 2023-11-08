Süper Lig'de 4. haftada yoğun yağmur nedeniyle ertelenen maçta Samsunspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.



İstanbulspor, 41. dakikada Emir Kaan Gültekin ile öne geçti. Samsunspor bu gole 70. dakikada Soner Aydoğdu ile karşılık verdi. Karadeniz temsilcisi, uzatma dakikalarında penaltı kazandı. Samsunspor'da topun başına geçen Marius Mouandilmadji, penaltıyı kaçırdı ancak devam eden pozisyonda Youssef Ait Bennasser topu ağlara gönderdi ve takımının sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.



İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, itirazları sonrası 72. dakikada kırmızı kart gördü.



2-1'lik galibiyetin ardından Samsunspor, 8 puana yükseldi. İstanbulspor, 5 puanda kaldı.



Samsunspor, ligde hafta sonunda Pendikspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.



*Not: Karşılaşma 10. dakikada yarıda kaldığı için bu dakikadan itibaren oynanmaya başladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



38. dakikada Samsunspor'un atağında sağ çaprazdan Emre Kılınç'ın ortasına altı pas içindeki Larua kafayla vurdu, topu kaleci Jensen bloke etti.



41. dakikada İstanbulspor öne geçti. Muammer Sarıkaya'nın defansın arkasına yaptığı ortaya altı pas içindeki Emir Kaan Gültekin, ayağının ucu ile dokundu, top ağlarla buluştu. 0-1



Bu dakikadan sonra iki takımın atakları sonuç vermeyince ilk yarıyı İstanbulspor, 1-0 önde bitirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





63. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu oyuncunun ortasında defanstan seken topu Laura kafayla filelere gönderdi. Hakem Burak Şeker, Moundilmadji'nin ofsayt olduğu gerekçesi ile golü iptal etti.



70. dakikada Samsunspor eşitliği yakaladı. Kırmızı-beyazlı takımın sağ çaprazdan kazandığı serbest atışı Soner Aydoğdu kullandı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda yere çarpan top kaleci Jensen'in parmakları arasında ağlara gitti. 1-1



71. dakika dördüncü hakeme itiraz eden İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın'ı hakem Burak Şeker kırmızı kart göstererek tribüne gönderdi.



84. dakikada ev sahibi takımın atağında Soner Aydoğdu'nun ortasına iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



90. dakikada Samsunspor'un atağında Kubilay Köylü'nün ceza sahası içindeki Soner Aydoğdu'na müdahalesi sonrasında hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi. 90+3 dakikada penaltıyı Mouandilmadji kullandı. Bu futbolcunun şutunda top kaleci Jensen'in ayağından oyun alanına geri döndü. Ceza sahası içinde topla buluşan Nanu'nun ortasında Bennasser, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1



Karşılaşmayı Samsunspor, 2-1 kazandı.



Stat: Yeni 19 Mayıs



Hakemler: Burak Şeker, Mert Bulut, Ali Can Alp



Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Schindler (Dk. 57 Zeki Yavru), Satka, Drongelen, Soner Gönül, Bennasser, Osman Çelik (Dk. 57 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk. 90+7 Alim Öztürk), Laura (Dk. 88 Nanu), Marc Bola (Dk. 46 Ntcham), Mouandilmadji



İstanbulspor: Jensen, Duhaney (Dk. 87 Slyvanus Deli), Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas (Dk. 74 Rroca), Loshaj, Ndao (Dk. 78 Laurentino), Mamadou (Dk. 78 Kubilay Köylü), Emir Kaan Gültekin



Goller: Dk. 41 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor), Dk. 70 Soner Aydoğdu, Dk. 90+3 Bennasser (Yılport Samsunspor)



Sarı kartlar: Dk. 33 Emre Kılınç, Dk. 59 Bennasser, Dk. 90+5 Ntcham) (Yılport Samsunspor), Dk. 59 Loshaj, Dk. 61 Mehmet Yeşil, Dk. 70 Emir Kaan Gültekin, Dk. 76 Ali Yaşar, Dk. 90+2 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)





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