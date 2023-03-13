Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Samsunspor, sahasında Bandırmaspor ağırladı. Karadeniz ekibi, rakibini 5-0'lık skorla mağlup etti.



Karşılaşmada Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada penaltıdan Ahmet Sagat, 71. dakikada Yunus Emre Çift, 80 ve 90. dakikalarda Moryke Fofana ve 85. dakikada Emre Demir attı.



Bandırmaspor'da 29. dakikada Georgios Koutroubis ve 74. dakikda Cebio Soukou kırmızı kart gördü.



Samsunspor, bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini 16 maça yükseltti.



Bu sonucun ardından Samsunspor, 51 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Bandırmaspor, 34 puanda kaldı.



Ligde gelecek hafta Samsunspor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Bandırmaspor, Adanaspor maçı olduğu için haftayı BAY geçecek.





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