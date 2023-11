Samsunspor'dan hakem tepkisi: ''Adalet istiyoruz''

Süper Lig'in 11'inci haftasında dün deplasmanda Pendikspor'a 1-0 mağlup olan Samsunspor'da hakeme tepkiler sürüyor.



Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya üzerinden hakeme tepki gösterdi.



Yıldırım, ''Bizleri dünkü deplasmanda da yalnız bırakmayan Büyük Samsunspor taraftarına çok teşekkür ederim. İstedik ki maçın sonucu da taraftarlarımız kadar güzel olsun. Ancak son vuruşları yapamadık. Hiç hak etmediğimiz bir mağlubiyet ile üzülerek sahadan ayrıldık. Daha önce de söylediğim gibi, oyunumuzu geliştirmek için her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Skordan bağımsız olarak şunu dile getirmenin de vakti geldi: Hakemlerin Samsunspor aleyhindeki adaletsiz ve basiretsiz tavırları, camiamızın gelecekle ilgili emeklerini yerle bir ediyor'' ifadelerini kullandı.



"VAR SİSTEMİ SON DERECE CAN SIKICI BİR HAL ALDI"



Türk futbolunda adalet istediklerini belirten Yıldırım, ''Samsunspor'a gösterilen kartlar, verilmeyen penaltılar, uygulanmayan VAR sistemi son derece can sıkıcı bir hâl aldı. Hakemler artık her maçta maçın önüne geçiyor. Samsunspor'un alın teri emeklerinin yok edilmesi camiamız için kabul edilemez bir durum hâline geldi. Görünen o ki bu zamana kadar göstermiş olduğumuz Fair Play odaklı davranışlar suistimal edilmektedir. Kimse Samsunspor'u yalnız görmesin. Kimsenin hakkını yemediğimiz gibi, kendi hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Türk futbol kamuoyu da bunu böyle bilsin! Adalet istiyoruz'' dedi.





