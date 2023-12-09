Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'daki maçı ev sahibi ekip 4-2'lik skorla kazandı.



Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 11 ve 22. dakikalarda Marius Mouandilmadji, 60. dakikada Emre Kılınç ve 76. dakikada Olivier Ntcham attı. Kasımpaşa'nın golleri 90+1'de Yasin Özcan ve 90+4'de Da Costa'dan geldi.



Üst üste 2. galibiyetini alan Samsunspor, 14 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 21 puanda kaldı.



Samsunspor, Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Savunmanın uzun topunda ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Moundilmadji, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0



22. dakikada Moundilmadji takımın ve kendisinin 2. golünü kaydetti. Soner Gönül'ün sol çaprazdan ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Moundilmadji, kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0



31. dakikada ender gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ngoy'un sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.



Soyunma odasına Samsunspor, 2-0 üstün girdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





50. dakikada ev sahibi takım mutlak bir golü kaçırdı. Ani gelişen atakta Moundilmadji'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Ntcham, ceza sahası içine girer girmez sert vurdu, meşin yuvarlak ön direğe çarparak auta çıktı.



60. dakikada Samsunspor farkı 3'e çıkardı. Taylan Antalyalı'nın pasında sağ çaprazda topu önüne alan Emre Kılınç, düzgün bir vuruşla kaleci Gianniotis'in sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0



75. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e çıkardı. Ceza sahasın içindeki Muhammed Gümüşkaya'ın yerden pasında Ntcham, altı pas içinde topla buluştu. Kamerunlu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Gianniotis'in parmaklarına çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak hakem Zorbay Küçük ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. VAR odasının uyarısı üzerine Küçük, orta noktayı gösterdi. 4-0



90. dakikada Kasımpaşa farkı 3'e indirdi. Sol çaprazdan Hajradinovic'in kullandığı korner atışında ön direkten dönen topu, Yasin Özcan tamamladı. 4-1



90+5 dakikada misafir takım 2. golünü kaydetti. Hajradinovic'in pasında ceza sahası içindeki Nuno Da Costa düzgün bir vuruşla farkı 2'ye düşürdü. 4-2



Karşılaşmayı Karadeniz ekibi 4-2 kazandı.



Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs



Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Furkan Ürün



Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk (Dk. 77 Van Drongelen), Moundilmadji, Ntcham (Dk. 80 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk. 71 Fofana), Tait (Dk. 77 Osman Çelik), Holse, Tirpan, Soner Gönül, Satka, Taylan Antalyalı (Dk. 71 Muhammed Gümüşkaya)



Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck (Dk. 83 Erdem Çetinkaya), Tuncer Duhan Aksu, Gökhan Gül, Mamadou Fall, Ngoy (Dk. 63 Nuno Da Costa), Hajradinovic, Ouanes (Dk.83 Taylan Utku Aydın), Dries Saddiki, Aytaç Kara (Dk. 71 Gomis), Yasin Özcan



Goller: Dk. 11 ve Dk. 22 Moundilmadji, Dk. 60 Emre Kılınç, Dk. 75 Ntcham (Yılport Samsunspor), Dk. 90 Yasin Özcan, Dk. 90+5 Nuno Da Costa (Kasımpaşa)



Sarı kart: Dk. 44 Ntcham (Yılport Samsunspor)





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