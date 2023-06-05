Samsunspor'da Efkan Bekiroğlu iddiası

Samsunspor, Alanyaspor'un 27 yaşındaki orta sahası Efkan Bekiroğlu'nu gündeme aldığı iddia ediliyor.

, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'da Efkan Bekiroğlu iddiası
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05 Haziran 2023 15:20
Son güncelleme 05 Haziran 2023 15:21
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, dış transferde çalışmalarını sürdürüyor, gelecek sezon yerli oyuncularda da kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu hedefle arayışlarına devam eden Samsunspor, yeni bir ismi gündemine aldı.

Kırmızı - Beyazlılar, Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu için girişimlere başladı.Kulübüyle sözleşmesi sona erecek 27 yaşındaki Efkan'ın bonservisi elinde bulunuyor.

Bu transferde ısrarcı olacak Samsunspor'un işi ise hiç kolay gözükmüyor. Çünkü Efkan, Süper Lig takımlarından birçok teklif alıyor. Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki günlerde kesin kararını vermesi bekleniyor.

2020 yılında 1860 Münih'ten geldiği Alanyaspor'dan ayrılacak başarılı futbolcu, turuncu-yeşilli formayla 89 maça çıktı. 9 defa ağları sarsarken 8 de asist yapmayı başardı. Almanya'da yetişen Efkan Augsburg II ve Unterföhring forması da giydi.

(Haber: Samsun Halk Gazetesi) 

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