Samsunspor bu sezon bir ilkin peşinde!

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.



Samsun ekibi, ligin ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-0 yenildikten sonra art arda deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yi 1-0, Atakaş Hatayspor'u ise 3-0 mağlup ederek 6 puan topladı.



SAMSUNSPOR, İLKİN PEŞİNDE



Karadeniz ekibi, sahası ve taraftarı önünde TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederek ilk iç saha galibiyetini almak istiyor.



EMRE KILINÇ SAKATLIĞINI ATLATTI



Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı geçen Emre Kılınç'ın bu maçta forma giymesi bekleniyor.



BAŞAKŞEHİR MAÇI ERTELENMİŞTİ



Samsun ekibinin ligin 3. haftasındaki RAMS Başakşehir maçı ise rakibinin UEFA Konferans Ligi'ndeki karşılaşması nedeniyle ertelenmişti.



Ligin ilk 4 haftasında 1'er galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyet yaşayan TÜMOSAN Konyaspor'un ise 4 puanı bulunuyor.





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