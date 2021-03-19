Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri

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Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih - PSG eşleşmesinin galibi ile Manchester City - Dortmund'un galibiyle oynayacak. Real Madrid - Liverpool galibi ile Porto - Chelsea eşleşmesinin galibi yarı finalde mücadele edecek.



Real Madrid'i 7-14 Nisan arasında bekleyen fikstür;



??Real Madrid - Liverpool

??Real Madrid - FC Barcelona

??Liverpool - Real Madrid pic.twitter.com/RqZxfsil4f



— Sporx (@sporx) March 19, 2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları gerçekleştirildi.Porto - ChelseaBayern Münih - PSGReal Madrid - LiverpoolManchester City - Borussia DortmundPorto Chelsea /Real Madrid - LiverpoolBayern Münih - PSG / M. City - B. DortmundÇeyrek final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan'da yapılacak. 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.Kura çekimini yapan Hamit Altıntop, Türkiye olarak Şampiyonlar Ligi Finali için çok heyecanlıyız, hazırız." ifadelerine yer verdi.