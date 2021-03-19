Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimini Sporx'ten CANLI olarak aktardık.
İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Porto - Chelsea
Bayern Münih - PSG
Real Madrid - Liverpool
Manchester City - Borussia Dortmund
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih - PSG eşleşmesinin galibi ile Manchester City - Dortmund'un galibiyle oynayacak. Real Madrid - Liverpool galibi ile Porto - Chelsea eşleşmesinin galibi yarı finalde mücadele edecek.
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Porto Chelsea /Real Madrid - Liverpool
Bayern Münih - PSG / M. City - B. Dortmund
Çeyrek final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan'da yapılacak. 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Kura çekimini yapan Hamit Altıntop, Türkiye olarak Şampiyonlar Ligi Finali için çok heyecanlıyız, hazırız." ifadelerine yer verdi.
İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Porto - Chelsea
Bayern Münih - PSG
Real Madrid - Liverpool
Manchester City - Borussia Dortmund
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih - PSG eşleşmesinin galibi ile Manchester City - Dortmund'un galibiyle oynayacak. Real Madrid - Liverpool galibi ile Porto - Chelsea eşleşmesinin galibi yarı finalde mücadele edecek.
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Porto Chelsea /Real Madrid - Liverpool
Bayern Münih - PSG / M. City - B. Dortmund
Çeyrek final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan'da yapılacak. 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Kura çekimini yapan Hamit Altıntop, Türkiye olarak Şampiyonlar Ligi Finali için çok heyecanlıyız, hazırız." ifadelerine yer verdi.
3 yıl sonra: Ramos vs Salah ?? https://t.co/i94d2Lhw3k pic.twitter.com/Wu8ogiBUNl
— Sporx (@sporx) March 19, 2021
Real Madrid'i 7-14 Nisan arasında bekleyen fikstür;
??Real Madrid - Liverpool
??Real Madrid - FC Barcelona
??Liverpool - Real Madrid pic.twitter.com/RqZxfsil4f
— Sporx (@sporx) March 19, 2021