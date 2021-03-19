Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları yapıldı. İşte eşleşmeleri.

Haber; Sporx.com
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri
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19 Mart 2021 14:07
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimini Sporx'ten CANLI olarak aktardık.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Porto - Chelsea
Bayern Münih - PSG
Real Madrid - Liverpool
Manchester City - Borussia Dortmund

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih - PSG eşleşmesinin galibi ile Manchester City - Dortmund'un galibiyle oynayacak. Real Madrid - Liverpool galibi ile Porto - Chelsea eşleşmesinin galibi yarı finalde mücadele edecek.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Porto Chelsea /Real Madrid - Liverpool
Bayern Münih - PSG / M. City - B. Dortmund

Çeyrek final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan'da yapılacak. 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Kura çekimini yapan Hamit Altıntop, Türkiye olarak Şampiyonlar Ligi Finali için çok heyecanlıyız, hazırız." ifadelerine yer verdi.





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