Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nin final hakemleri açıkladı

UEFA, Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final müsabakasında, İspanyol Antonio Miguel Mateu Lahoz'un düdük çalacağını duyurdu.



Final müsabakasında görev alacak hakem ekibi şöyle olacak:



Hakem: Antonio Miguel Mateu Lahoz (İspanya)



Yardımcı Hakemler: Pau Cebrian Devis (İspanya) Roberto Diaz Perez del Palomar (İspanya)



4. Hakem: Carlos del Cerro Grande (İspanya)



Video Yardımcı Hakem (VAR): Alejandro Jose Hernandez Hernandez (İspanya)



Video Yardımcı Hakem Asistanları (AVAR): Juan Martínez Munuera (İspanya), Inigio Prieto Lopez de Cerain (İspanya), Pawel Gil (Polonya)



- UEFA Avrupa Ligi finaline Fransız hakem



UEFA, Manchester United ile Villareal arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Final müsabakasında, Fransız hakem Clement Turpin'in görev yapacağını duyurdu.



26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak müsabakayı yönetecek hakem ekibi şöyle olacak:



Hakem: Clement Turpin (Fransa)



Yardımcı Hakemler: Nicolas Danos (Fransa), Cyril Gringore (Fransa)



4. Hakem: Slavko Vincic (Slovenya)



Video Yardımcı Hakem (VAR): François Letexier (Fransa)



Video Yardımcı Hakem Asistanları (AVAR): Jerome Brisard (Fransa), Benjamin Pages (France), Paulus van Boekel (Hollanda)



