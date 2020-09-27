Samatta ve Luyindama, dev derbide yeniden buluşuyor!

Mbwana Samatta transferinin derbi maçının öncesinde gerçekleşmesi ortaya ilginç bir durum çıkardı. Böylelikle dev maç aynı zamanda iki eski takım arkadaşının karşılaşmasına sahne olacak.



Mazembe'de takım arkadaşıydılar

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta ile Galatasaraylı Luyindama Kongo'nun Mazembe kulübünde takım arkadaşıydı. Aynı dönemde yarım sezonluğuna kulübün bünyesinde bulunan futbolcular birlikte antrenman yaparken, o dönem aynı maçtaysa forma giymedi.



Belçika'da yola devam ettiler

Mazembe ile yolları ayrılan Samatta ve Luyindama futbol hayatlarına Belçika'da devam etti. İki eski takım arkadaşı iki yıl önce Genk - Standard Liege maçında karşı karşıya geldi. 1-1 biten maçta Genk'in golünü 84'te Samatta attı ancak sevinci yarıda kaldı.



Samatta attı, Luyindama cevap verdi

Eski takım arkadaşına galibiyet sevinci yaşatmayan Christian Luyindama 90+2'de sahneye çıktı. Standard'ın golünü kaydeden Luyindama son anda takımını mağlubiyetten kurtardı ve bir puanı getirdi.



Başkan gururlandı, soyunma odasına indi

Mazembe kulübünün başkanı Moise Katumbi o maçta tribündeydi. İki eski futbolcusunun da gol atarak karşılaşmaya damga vurmasıyla büyük bir gurur yaşadı, maçın ardından soyunma odasına inerek hep birlikte fotoğraf çekildiler.



İki yıl sonra derbide karşılaşacaklar

Son karşı karşıya geldikleri maçta karşılıklı birer gol atan iki futbolcu bugün derbi maçta karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinde yeniden aynı maçta sahne alacaklar.



