Sakaryaspor, sahasında kazandı

Spor Toto 1. Lig'de Sakaryaspor, sahasında Bodrumspor'u 2-1'lik skorla kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Sakaryaspor, sahasında kazandı
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20 Mart 2023 21:56
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor, sahasında Bodrumspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Odise Roshi ve 83. dakikada Bülent Uzun attı. Bodrumspor'un tek golü 50. dakikada Kenan Özer'den geldi.

Bodrumspor'da Celal Dumanlı, 39. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Sakaryaspor, 46 puana yükseldi. Bodrumspor, 41 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Adanaspor ile karşılaşacağı için haftayı BAY geçecek. Bodrumspor sahasında BB Erzurumspor'u ağırlayacak.

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