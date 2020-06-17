Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.



Bakan Koca, koronavirüste toplam vaka sayısının 182.727'e yükseldiğini belirtirken, toplam 4.861 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 154.640 olarak paylaşıldı.



Bakan Koca, " Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız. " dedi.



Bakan Koca ayrıca; "Vaka sayısına göre vefat sayısının en yüksek olduğu il Gümüşhane'dir, en düşük olan il ise Kilis'tir. Son 1 ayda Ankara'da günlük vaka sayısı 127, son 1 haftada günlük vaka sayısı 155, son 3 günde ise 177. Son 1 ayda İstanbul'da 623, son 1 haftada 620, son 3 günde ise 616. Son güne baktığımızda bu sayı 700'leri geçmekte." dedi.



Gün gün rakamlar



11 Mart: 1

13 Mart: 5

14 Mart: 6

15 Mart: 18

16 Mart: 47

17 Mart: 98

18 Mart: 191

19 Mart: 359

20 Mart: 670

21 Mart: 947

22 Mart: 1236

23 Mart: 1529

24 Mart: 1872

25 Mart: 2433

26 Mart: 3629

27 Mart: 5698

28 Mart: 7402

29 Mart: 9217

30 Mart: 10827

31 Mart: 13531

1 Nisan: 15679

2 Nisan: 18135

3 Nisan: 20921

4 Nisan: 23934

5 Nisan: 27069

6 Nisan: 30217

7 Nisan: 34109

8 Nisan: 38226

9 Nisan: 42282

10 Nisan: 47029

11 Nisan: 52167

12 Nisan: 56956

13 Nisan: 61049

14 Nisan: 65111

15 Nisan: 69352

16 Nisan: 74193

17 Nisan: 78546

18 Nisan: 82329

19 Nisan: 86306

20 Nisan: 90980

21 Nisan: 95591

22 Nisan: 98674

23 Nisan: 101790

24 Nisan: 104.912

25 Nisan: 107773

26 Nisan: 110130

27 Nisan: 112261

28 Nisan: 114653

29 Nisan: 117589

30 Nisan: 120204

1 Mayıs: 122392

2 Mayıs: 124375

3 Mayıs: 126045

4 Mayıs: 127659

5 Mayıs: 129491

6 Mayıs: 131744

7 Mayıs: 133721

8 Mayıs: 135569

9 Mayıs: 137115

10 Mayıs: 138657

11 Mayıs: 139771

12 Mayıs: 141475

13 Mayıs: 143.114

14 Mayıs: 144749

15 Mayıs: 146.457

16 Mayıs: 148067

17 Mayıs: 149435

18 Mayıs: 150593

19 Mayıs: 151615

20 Mayıs: 152587

21 Mayıs: 153548

22 Mayıs: 154.500

23 Mayıs: 155686

24 Mayıs: 156827

25 Mayıs: 157814

26 Mayıs: 158762

27 Mayıs: 159.797

28 Mayıs: 160979

29 Mayıs: 162120

30 Mayıs: 163103

31 Mayıs: 163942

1 Haziran: 164769

2 Haziran: 165555

3 Haziran: 166422

4 Haziran: 167410

5 Haziran: 168340

6 Haziran: 169218

7 Haziran: 170132

8 Haziran: 171121

9 Haziran: 172114

10 Haziran: 173036

11 Haziran: 174023

12 Haziran: 175218

13 Haziran: 176677

14 Haziran: 178239

15 Haziran: 179831

16 Haziran: 181298

17 Haziran: 182.727