Sadık Emir Kabaca, NBA Yaz Ligi'nde oynayacak!

Bu sezon Galatasaray Nef ile bireysel olarak oldukça başarılı bir sezon geçiren Sadık Emir Kabaca, NBA Summer League için San Antonio Spurs'ten özel davet aldı.



Luca D'Alessandro'nun aktardığı bilgiye göre Sadık, NBA Yaz Ligi'nde Spurs forması terletecek. Milli oyuncu, aynı zamanda draftta birinci sıradan seçilmesine kesin gözüyle bakılan Victor Wembanyama ile takım arkadaşı olmuş olacak.



Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 33 karşılaşmaya çıkan Sadık; maç başına 12.8 sayı, 4.3 ribaund, 1.9 asist ortalamaları tutturdu. Milli basketbolcu, 'yılın en iyi genç oyuncusu' seçildiği Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise maç başına 9.4 sayı, 3.8 ribaund ile oynadı.



NBA Yaz Ligi organizasyonu, 7 Temmuz – 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.







