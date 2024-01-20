Sacha Boey, Bayern'e pahalı geldi

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey ile ilgilenen Bayern Münih'in, kış transfer dönemi için Boey'in bonservisini yüksek bulduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sacha Boey, Bayern'e pahalı geldi
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20 Ocak 2024 16:52
Alman devi Bayern Münih'in listesinde bulunan Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey için yeni bir gelişme yaşandı.

Sky Sports'un haberine göre; ara transfer döneminde bir sağ bek transfer etmek isteyen Bayern Münih, PSG'de forma giyen Nordi Mukiele'yi kiralamak için girişimlerini sıklaştırdı.

Haberde; önceliğin Mukiele'de olduğu ancak bu anlaşmanın başarısız olması halinde rotanın Newcastle United'da forma giyen Kieran Tripper'e çevrileceği yazıldı.

SACHA BOEY PAHALI GELDİ

Öte yandan haberde Bayern Münih'in listesinde yer alan Fransız sağ bek Sacha Boey için Galatasaray'ın istediği bonservis ücretinin, kış transfer dönemi için Bayern Münih'in bütçesini aştığına yer verildi.

Galatasaray, Sacha Boey için 25 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor.

23 yaşındaki Sacha Boey, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 30 maçta takımına 2 gollük katkı sağladı.

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