"ANIN SICAKLIĞIYLA YAPTIM"

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Getafe ile Ajax, İspanya'da karşı karşıya geldi. Coliseum Alfonso Perez'de oynanan maçı 2-0 Getafe kazanırken, mücadeleye Ryan Babel'in hareketleri damga vurdu.Allan Nyom, Ryan Babel ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Nyom'un yerde acı içinde kıvrandığını gören Babel, hakemin faul düdüğü sonrası kendini yere bıraktı ve Nyom'un hareketlerini taklit etmeye başladı.Nyom'un sekerek yere çıktığını gören Babel, bu kez oyuncunun yanına giderek benzer şekilde sekmeye ve gülmeye başladı.Galatasaray'dan kiralık olarak Ajax'a transfer olan Ryan Babel, pozisyonla ilgili maç sonu gelen soruya, "Aynı şeyi bir kez daha yapar mıyım, bilmiyorum. Anın sıcaklığıyla yaptım o hareketleri. Nyom, maç boyunca çok rahatsız edici hareketler yaptı. Getafe'nin oyunu beni etkilemedi. Gelecek hafta evimizde oynayacağız. Üstelik farklı bir hakemle..." cevabını verdi.