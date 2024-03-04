Ruud Gullit: ''Mbappe, Real Madrid'i reddedemez''

Hollanda futbolunun efsane oyuncularından Ruud Gullit, Real Madrid ile anlaştığı öne sürülen Kylian Mbappe'nin transferiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ruud Gullit: ''Mbappe, Real Madrid'i reddedemez''
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04 Mart 2024 17:46
Hollanda futbolunun efsane oyuncularından Ruud Gullit, Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e olası transferi hakkında konuştu.

Real Madrid'in teklifinin geri çevrilemez olduğunu söyleyen Gullit, ''Real Madrid dünyanın en büyük kulübüdür. Madrid sizi ararsa reddetmek yerine her zaman evet dersiniz. Madrid'in en iyi oyuncularla sözleşme imzalamak istediğini anlıyorum, bu yüzden Cristiano Ronaldo ve bunun gibi diğer oyuncuları aldılar.'' dedi.

Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğini söyleyen Hollandalı isim, ''Mbappe'nin Real Madrid ile kupalar kazanabileceğine inandığını anlıyorum. PSG ile de çok şey kazandı ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyor ve belki de bunun PSG'de olmayacağını düşünüyor. PSG'de de hala bunu yapabileceğini düşünüyorum, iyi bir takım olduklarını düşünüyorum ancak uzun süredir orada ve değişiklik istiyor" şeklinde konuştu.

PSG İLE BAĞLARI KOPUYOR

Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştığı öne sürülen iddialardan sonra PSG'nin oynadığı son maçlarda oyundan çıkarılmaya başlamış ve teknik direktör Luis Enrique, bu tercihi üzerine ''Mbappe'siz oynamaya alışmalıyız'' yorumunu yapmıştı.

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