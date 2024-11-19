Los Angeles Lakers'ın, benchten gelerek performansını yükselten D'Angelo Russell'ı takas etmeyebileceği iddia edildi.



Clutch Points'ten Anthony Irwin, Lakers'ın benchten gelerek yedek kadroya liderlik eden Russell'ın yeni rolünde başarılı olması nedeniyle, kendisini takas etme konusunda tereddütlü olabileceğini öne sürdü:



"Lakers'a yakın kaynaklarla yaptığımız görüşmelere göre, Russell'ın bu rolde zorluk çeken Gabe Vincent'ın aksine başarılı olması, kendisinden ayrılma konusunda onları biraz daha isteksiz kılabilir.



Eğer Russell sezonun geri kalanında gerçekten böyle oynayabilecekse, Lakers kendisine kiminle takas edeceği konusunda daha da seçici olabilir veya Russell takasının bir parçası olarak Vincent'tan daha güvenilir bir seçenek bulmaya çalışabilir."



Russell bu sezon sekiz maçta ilk beşte başlamış ve ortalama 12.0 sayı, 5.8 asist, 2.3 ribaund, 1.0 top çalma ve 0.1 blok kaydetmişti. Bu dönemde iyi şut performansı ortaya koyamayan Lakers guardı, genel %37.5, üç sayılık çizginin gerisinden ise %29.2 şut isabetinde kalmıştı.



28 yaşındaki oyuncu benchten oyuna girdiği beş maçta ise verimliliğinde yükselme görmüş, 12.2 sayı, 3.4 asist, 1.8 ribaund ve 1.0 top çalma ortalamaları kaydettiği maçlarda genel %46.0, üçlük çizgisinin gerisinden ise %40.0 isabetle oynamıştı.



