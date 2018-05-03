Russ: "Bu terbiyesizliğin bir son bulması gerekiyor"

İLGİLİ VİDEO

Oklahoma City Thunder süperstarı Russell Westbrook, Utah Jazz ekibi dün gece kendilerini playoff ilk turu 6. maçında eledikten sonra sahadan ayrılırken, bazı Jazz taraftarlarıyla atışması durumunu değerlendirdi.96-91 kaybettikleri maç sonrası, sahadan tünele doğru ayrılırken önce bir taraftarın telefonunu tokatlamış, sonrasında da kendisine çıkarken bir şeyler söyleyen başka bir taraftara yüzünü dönerek tepki göstermişti.Russ, açıklamasındaşeklinde konuştu.Westbrook, 43 şutta 46 sayıya ulaşmış fakat bu OKC için yeterli olmamıştı.