Russ: "Bu terbiyesizliğin bir son bulması gerekiyor"

Oklahoma City Thunder süperstarı Russell Westbrook, Utah Jazz ekibi dün gece kendilerini playoff ilk turu 6. maçında eledikten sonra sahadan ayrılırken, bazı Jazz taraftarlarıyla atışması durumunu değerlendirdi.
96-91 kaybettikleri maç sonrası, sahadan tünele doğru ayrılırken önce bir taraftarın telefonunu tokatlamış, sonrasında da kendisine çıkarken bir şeyler söyleyen başka bir taraftara yüzünü dönerek tepki göstermişti.
Russ, açıklamasında "Taraftarlarla yüzleşen ben değildim, onlar benimle yüzleşti. Burada Utah'ta, bu taraftarlar oyunculara bir sürü saygısız ve adice şeyler söylüyor. Gerçekten saygısızca. Aileniz, çocuklarınız hakkında konuşuyorlar. Bu, oyuna büyük saygısızlık. Bunların bence ön plana alınıp değerlendirilmesi lazım. Çıkıp oynarken, bu adamların akıllarına eseni söylemelerinden bıktım. Bu benlik şeyler değil. Eğer sokakta olsaydım, yüzüme karşı gelip bunları söyleyemezlerdi, çünkü bunları karşımda diyemezsiniz. Yani bana yapılan bu saygısızlığın, ve istediklerini yapmalarının bir sonu gelmeli artık. Özellikle de burada, Utah'ta."
şeklinde konuştu.
Westbrook, 43 şutta 46 sayıya ulaşmış fakat bu OKC için yeterli olmamıştı.