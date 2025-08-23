23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
21:30
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
21:30
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
16:30
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
19:00
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
21:30
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
21:30
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
16:30
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
16:30
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
16:30
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
16:30
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
16:30
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
19:30
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-015'
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
17:00
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
17:00
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
17:00
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
19:30
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
18:00
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
20:30
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
19:30
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
19:30
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
21:45
23 Ağustos
Roma-Bologna
21:45
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
18:00
23 Ağustos
Nice-Auxerre
20:00
23 Ağustos
Lyon-Metz
22:05
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
17:30
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
19:45
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
22:00
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
19:15
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
21:45
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-016'

Runfire Ultra Trail Maratonu, Tuz Gölü'nde başladı!

Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu, Tuz Gölü'nde başladı. 160 kilometrelik Runfire Eskil Tuz Gölü Koşusu'nun ilk startı verildi. 13 ülkeden 750 sporcu 3 gün boyunca yarışacak.

Runfire Ultra Trail Maratonu, Tuz Gölü'nde başladı!
Aksaray'ın Eskil ilçesinde, 160 kilometrelik Runfire Eskil Tuz Gölü Koşusu renkli görüntülerle başladı.

Yarışın startını Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, milletvekili Hüseyin Altınsoy ve Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak verdi. 11 yaşından 69 yaşına kadar farklı yaş gruplarının katıldığı Runfire Eskil Tuz Gölü Koşusu'nda. 10 takımın; 15, 20, 40, 80 ve 160 kilometrede 3 gün boyunca yarışacağını aktardı.

TUZ GÖLÜ DÜNYANIN SAYILI DOĞAL HARİKASI


Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Bizim niyetimiz Aksaray'ı daha da tanıtmak. Tuz Gölü bu bakımdan çok büyük bir avantaj. Dünyanın sayılı doğal harikalarından biri olan bu mucizevi ortamı sporcularla buluşturmayı hedefledik. Spor, insanlık tarihinde en uzlaştırıcı ve birleştirici faktörlerden biridir. Aynı dili konuşmasak bile spor bütünleştiriyor. 13 ülkeden 750 sporcuyu burada buluşturmak; Aksaray ve ülkemiz için çok büyük bir şans.11 yaşından 69 yaşına kadar değişik yaş guruplarına hitap eden çok güzel bir spor organizasyonu yaptık. Etkinlik sadece bir maraton değil Eskil ilçemiz bir festivale bürünecek. Açık hava sineması, konserler, çocuklara ve yaşlılara yönelik etkinliklerle Eskil adeta bir buluşma noktası haline geldi. Çok büyük bir şölen yaşıyoruz. Bu yarışlar ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun diye konuştu.

