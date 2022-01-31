Rummenigge'den Haaland ve Lewa yorumu!

Bayern Münih'in eski CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, Erling Haaland'ın transfer ihtimali ve Robert Lewandowski'nin durumu için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Rummenigge'den Haaland ve Lewa yorumu!
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31 Ocak 2022 16:25
Karl-Heinz Rummenigge, Bayern Münih'in Erling Haaland'ı transfer etme ihtimali ve Robert Lewandowski'nin takımdaki durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Rummenigge, Haaland için, "Bu transferi beklemiyorum" derken Lewandowski için ise, "Lewandowski ve Bayern Münih birlikteliğinin uzun süre devam etmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

HAALAND'I BİRÇOK TAKIM İSTİYOR

Borussia Dortmund ile sözleşmesindeki özel madde nedeniyle Erling Haaland, bu yaz 75 milyon euro karşılığında takımdan ayrılabilecek. Norveçli golcünün adı, Bayern Münih dışında; Manchester United, Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Barcelona gibi Avrupa'nın dev takımlarıyla anılıyor.

BAYERN'DE LEWANDOWSKİ İÇİN GÖRÜŞME

Bayern Münih'te, sözleşmesi 2023 yazında sona erecek Robert Lewandowski ile yeni kontrat görüşmeleri devam ediyor.

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