Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Rondo, Cavaliers'ta daha büyük rol için "heyecanlı!"

Cleveland Cavaliers'ın yeni oyuncusu Rajon Rondo'nun, Cavaliers'ta daha büyük bir rol oynama fırsatı bulacağı için heyecanlı olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers'ın yeni oyuncusu Rajon Rondo'nun, Cavaliers'ta daha büyük bir rol oynama fırsatı bulacağı için heyecanlı olduğu iddia edildi.

Rondo kısa süre önce Los Angeles Lakers tarafından Cavaliers'a takas edilmişti ve takım ise karşılığında Denzel Valentine'i almıştı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Rondo'nun bu sezon Ricky Rubio'yu ön çapraz bağ sakatlığı yüzünden kaybeden Cleveland'da daha büyük bir rol oynama şansına sahip olacağı için "heyecanlı" olduğunu açıkladı:

"Kaynaklar, Rondo'nun Ricky Rubio'nun yokluğunda yükselişte olan Cavaliers takımında daha büyük bir rol oynama fırsatı yakalayacağı için heyecanlı olduğunu belirttiler."

Rondo bu sezon maç başına 16.1 dakikada 3.1 sayı, 2.7 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla oynuyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal