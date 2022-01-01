Rondo, Cavaliers'ta daha büyük rol için "heyecanlı!"

Cleveland Cavaliers'ın yeni oyuncusu Rajon Rondo'nun, Cavaliers'ta daha büyük bir rol oynama fırsatı bulacağı için heyecanlı olduğu iddia edildi.



Rondo kısa süre önce Los Angeles Lakers tarafından Cavaliers'a takas edilmişti ve takım ise karşılığında Denzel Valentine'i almıştı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Rondo'nun bu sezon Ricky Rubio'yu ön çapraz bağ sakatlığı yüzünden kaybeden Cleveland'da daha büyük bir rol oynama şansına sahip olacağı için "heyecanlı" olduğunu açıkladı:



"Kaynaklar, Rondo'nun Ricky Rubio'nun yokluğunda yükselişte olan Cavaliers takımında daha büyük bir rol oynama fırsatı yakalayacağı için heyecanlı olduğunu belirttiler."



Rondo bu sezon maç başına 16.1 dakikada 3.1 sayı, 2.7 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla oynuyor.



