Ronaldo, Messi tezahüratlarını duyunca çıldırdı

Kariyerine Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'da devam eden Ronaldo'dan olay hareket. Şampiyonluk yolunda kilit maçlardan biri olan Al Ittihad ile Al Nassr mücadelesinde Ronaldo çıldırdı.



Al Nassr, şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Al Ittihad'a deplasmanda 1-0 mağlup olunca işler sarpa sardı... Kritik mücadelenin tamamında Ronaldo sadece 1 tane isabetli şut bulabildi. Bu da taraftarların tepkisini beraberinde getirdi.



Al Ittihad taraftarlarının 'Messi' tezahüratlarını duyan Ronaldo tribüne 'konuşma' hareketi yaptı ve bunun- la da kalmayıp saha kenarındaki su şişesine tekme attı.



Portekizli yıldız maçtan sonra, "Sonuç hayal kırıklığına uğrattı ama hedefimize ve önümüzdeki maçlara odaklanmaya devam ediyoruz. Desteğiniz için teşekkür ederim Al Nassr taraftarları" açıklamasını yaptı.





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