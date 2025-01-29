Romulo için takas teklifi kapıda!

Beşiktaş, Göztepe'nin santrforunu satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. İzmir ekibine genç forvet Mustafa Hekimoğlu önerilecek.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; X.com
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Romulo için takas teklifi kapıda!
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29 Ocak 2025 08:02
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları ses getirmeye başladı. Fenerbahçeli Cengiz Ünder'den son anda vazgeçen siyah beyazlılar, bu sezon Süper Lig'de fırtına gibi esen Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo'yu da gözüne kestirdi.

CAZİP TEKLİF

İzmir ekibi geçtiğimiz günlerde satın alma opsiyonunu kullandığı Romulo'nun bonservisine sahip olmuştu.

Göztepe'den gelen bilgiler yıldız oyuncunun satışının düşünülmediği yönünde. Ancak Beşiktaş'ta reddedilemeyecek bir teklif hazırlanıyor.

GOLCÜ TAKASI

Siyah beyazlılar, Romulo'yu satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosuna katma niyetinde.

Satın alma opsiyonundaki miktarı Göztepe Kulübü belirleyecek.

Siyah beyazlı yönetim, geleceğin yıldızlarından Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu da sezon sonuna kadar kiralık olarak Göztepe'ye vermeyi teklif edecek.

Ön şartların kabul edilmesi durumunda Göztepe'nin, Romulo için belirleyeceği satın alma opsiyonundaki bonservis bedeli transferde belirleyici olacak.

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