Romulo, devlerin radarına girdi!

Göztepe'nin kiralık forveti Romulo Cardoso, Süper Lig'i kasıp kavurmaya devam ediyor. Devler, Brezilyalı oyuncuyu yakından takip ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Romulo, devlerin radarına girdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2025 12:09
Son güncelleme 14 Ocak 2025 12:10
Göztepe'nin Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup ettiği maçta 1 gol ve 1 asist yapan Romulo, Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor.

ÜÇ BÜYÜKLERİ BOŞ GEÇMEDİ

Göztepe'nin 22 yaşındaki forvet oyuncusu Romulo Cardoso, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında birer gol atarken, Beşiktaş karşısında ise 2 asist yapmayı başardı.

DEVLER YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Bu sezon adından sık sık söz ettiren genç golcü; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da dikkatini çekti. Üç Büyükler, Brezilyalı forvetin durumunu yakından takip ediyor.

OPSİYONU KULLANACAK

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Athletico Paranaense'den kiralık olarak Göztepe'ye katılan Romulo, sarı-kırmızılı formayla 1. Lig'de de mücadele etti. 22 yaşındaki oyuncu, sağladığı katkıyla İzmir ekibinin Süper Lig'e yükselmesinde büyük rol oynadı.

Göztepe, 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Romulo'nun bonservisini yüksek ihtimalle alacak.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Sezon başından beri ligde 9 golle takımının en skorer oyuncusu olan Romulo, 5 asist yaparak da takım arkadaşlarının rakip fileleri havalandırmasını sağladı. Böylece 22 yaşındaki oyuncu, forma giydiği 16 maçta 14 gole doğrudan katkı vererek galibiyetlerde önemli rol oynadı. Başarılı oyuncu, Türkiye Kupası'nda çıktığı 2 maçta da 1 gol, 1 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery