Romulo asist yaptı, Leipzig tek golle kazandı!

Almanya Bundesliga'nın 5. hafta maçında Leipzig, Wolfsburg'a konuk oldu.
Volkswagen Arena'daki mücadeleyi konuk ekip Leipzig 1-0'lık skorla kazandı.
Leipzig'e galibiyeti getiren golü dakika 8'de Romulo'nun asistinde Johan Bakayoko kaydetti.
Mücadelenin 90. dakikasında Leipzig adına kullanılan penaltıyı Christoph Baumgartner gole çeviremedi.
Leipzig'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Romulo, 79. dakikada yerini Conrad Harder'e bıraktı.
Bu galibiyetin ardından Leipzig, puanını 12 yaptı. Wolfsburg, 5 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Leipzig, Borussia Dortmund deplasmanına gidecek. Wolfsburg, Augsburg'a konuk olacak.