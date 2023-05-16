Roma, Wilfred Zaha ile temas halinde!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Roma, Crystal Palace ile olan sözleşmesi Haziran ayında bitecek Wilfred Zaha ile ilgileniyor. Gelecek sezon için Palace kulübüyle yeni sözleşme yapmayan Zaha, İngiltere'den ayrılmayı düşünüyor.



Fransız gazeteci Thibaud Verizian'ın haberine göre Zaha ile temasa geçen tek kulubün Serie A ekibi Roma olduğu ve bu transferde oldukça avantajlı konumda olduklarını belirtti.



Crystal Palace formasıyla bu sezon 28 maça çıkan Fildişili oyuncu 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.