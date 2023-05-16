Roma, Wilfred Zaha ile temas halinde!

Serie A ekibi Roma, sezon sonunda serbest kalacak Wilfred Zaha ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Roma, Wilfred Zaha ile temas halinde!
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16 Mayıs 2023 17:36
Son güncelleme 16 Mayıs 2023 17:40
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Roma, Crystal Palace ile olan sözleşmesi Haziran ayında bitecek Wilfred Zaha ile ilgileniyor. Gelecek sezon için Palace kulübüyle yeni sözleşme yapmayan Zaha, İngiltere'den ayrılmayı düşünüyor.

Fransız gazeteci Thibaud Verizian'ın haberine göre Zaha ile temasa geçen tek kulubün Serie A ekibi Roma olduğu ve bu transferde oldukça avantajlı konumda olduklarını belirtti.

Crystal Palace formasıyla bu sezon 28 maça çıkan Fildişili oyuncu 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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