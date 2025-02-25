Roland Sallai'den şampiyonluk mesajı!

Galatasaray forması giyen Roland Sallai, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Roland Sallai'den şampiyonluk mesajı!
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25 Şubat 2025 15:30
Galatasaray'da Roland Sallai, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Macar futbolcu paylaşımında şampiyonluk mesajı verdi.

Sallai, paylaşımında, "Sahada her şeyimizi verdik, son düdüğe kadar yürekten ve tutkuyla mücadele ettik. Yolculuk devam ediyor ve biz her zamankinden daha güçlü bir şekilde bir aradayız! Tek takım ve tek hedef! Hedef 25!" ifadelerini kullandı.

Sallai'nin bu paylaşımı, Galatasaray taraftarından büyük ilgi gördü.


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