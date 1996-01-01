Rockets'ta, Mike D'Antoni dönemi sona erdi!

Houston Rockets koçu Mike D'Antoni'nin, Rockets yönetimine önümüzdeki sezon geri dönmeyeceğini bildirdiği açıklandı.



D'Antoni, ESPN'e yaptığı açıklamada, "Eşim Laurel ve ben, Houston'daki inanılmaz yolculuğumuzun şimdilik sona erdiğini ve yeni bir döneme geçeceğimizi büyük bir üzüntü ve minnettarlıkla duyuruyoruz." şeklinde konuştu.



Cumartesi günü Batı Konferansı yarı finalinde Houston'ın sezonunun sona ermesiyle sözleşmesi de sona eren D'Antoni, kontrat uzatma tekliflerini sezon öncesinde geri çevirmişti.



D'Antoni, Philadelphia 76ers'ın başantrenörlük görevi için bir grup aday arasında değerlendirilecek.



Rockets'ın sahibi Tilman Fertitta, yaptığı açıklamada D'Antoni'ye teşekkür etti ve geleceği için iyi dileklerini sundu:



"Mike gerçek bir profesyonel ve harika bir basketbol zekası. O kazanan biri ve son dört sezonda olağanüstü bir koç ve lidere sahip olduğumuz için çok mutluyuz."



D'Antoni, Rockets koçu olarak dört sezonda 217-102'lik bir seri yakaladı ve bir kez Batı Konferansı finallerine ve üç kez konferans yarı finallerine yükseldi. İki kez NBA'de Yılın Koçu seçilen D'Antoni, Rockets'ı Batı Konferansı'nda son dört yılda (.682) en yüksek galibiyet yüzdesine götürmüş ve tüm ligde sadece Toronto Raptors'un (.695) gerisinde kalmıştı.



Sadece Golden State Warriors (46), Boston Celtics (33) ve Raptors (31), D'Antoni'nin Houston'daki dört yıllık döneminde Rockets'tan daha fazla (28) playoff galibiyeti elde etmişlerdi.



