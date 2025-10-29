Robinho, cezaevini anlattı: 'Hiçbir farkım yok'

Brezilyalı eski yıldız Robinho, tecavüz nedeniyle ülkesinde cezaevinde kalıyor. Cezaevi günlerine dair konuşan Robinho, diğer mahkumlardan hiçbir farkı olmadığını söyledi.



Robinho, "Yemek saatlerim, beslenme düzenim, uyku saatlerim, diğer mahkumlarla aynı. Hiç farklı yemek yemedim ve hiç farklı bir davranış görmedim. Çalışma sırası bana geldiğinde, diğer mahkumlarla aynı işi yapıyorum. Futbol oynamak istediğimizde, pazar günleri boş zamanlarımız oluyor ve oynamamıza izin veriliyor." dedi.



"BUNLAR YALAN!"



Cezaevinde hiç özel bir ayrıcalık görmediğini söyleyen Robinho, "Ziyaretler cumartesi veya pazar günleri oluyor. Ziyaretler ve yapılan uygulamalar herkes için aynı. Liderlik rolü yaptığım veya psikolojik sorunlarım olduğu yönünde yayılan yalanların hiçbiri doğru değil. Tanrı'ya şükür hiç ilaç kullanmak zorunda kalmadım." dedi.



Robinho, ayrıca, "Cezaevinde olmanın tüm zorluklarına rağmen, Tanrı'ya şükür, her zaman aklım başımda ve diğer tüm mahkumların yaptığı her şeyi yapıyorum." sözlerini sarf etti.



Önemli bir futbolculuk kariyerine sahip olan Robinho, kariyerinde; Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi önemli Avrupa ekiplerinin yanı sıra Türkiye'de de Sivasspor ve Başakşehir formaları giymişti.



Robinho, tecavüz suçlamasının ardından 9 yıl ceza almıştı.



