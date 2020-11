Robert Prosinecki: 'Ne gerekiyorsa yapacağız!'

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, "Yeni Malatyaspor karşısında sahadan 3 puan alarak sevinen taraf biz olmak istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız.'' dedi.



Sezona teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde 5-1'lik Göztepe mağlubiyetiyle başlayan Yukatel Denizlispor, daha sonraki müsabakalarda Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldı, Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenildi, İttifak Holding Konyaspor karşısında sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 yendi ve sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 3-2 yenildi.



İlk 6 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puan toplayan Ege ekibi, son 4 maçta attığı 4 gole karşılık kalesinde 5 gol gördü.



Çıktığı karşılaşmalarda istenen sonuçlar alamayan yeşil-siyahlı takım ligin 7. haftasında bay geçerek 8. haftada 8 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.



Denizlispor, iyi sonuçlar alarak puan sıralamasında üst sıralarda yer almak istiyor.



Hırvat teknik adam, AA muhabirine, ligde istedikleri bir pozisyon olmadıklarını ve üst sıralara çıkmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiklerini söyledi.



Ligde alacakları 3 puanla hemen hemen yukarılara doğru tırmanabileceklerini belirten Prosinecki, "Ligde alt alt ve üstteki rakiplerimizle olan puan farkı az. Böyle bir tablo var. Şu anda eksikliklerimizi gidermek için çalışıyoruz. Günden güne daha iyi olduğumuzu biliyoruz. Gelecek maçlarda sahada istediğimiz her şeyi göstererek almak istediğimiz sonucu almaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Yeni Malatyaspor deplasmanında zor bir maça çıkacaklarının bilincinde olduğunu anlatan Prosinecki, "Yeni Malatyaspor karşısında sahadan 3 puan alarak sevinen taraf biz olmak istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Başladığımızdan beri istediğimiz yerde olamadık. Geç gelenler oldu, sakatlıklar yaşadık. Başından beri hep bir şeyler eksikti. Ama çok iyi bir ekip ve takıma sahibiz. Bunu da sonuçlara yansıtacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Prosinecki, salgın sürecine rağmen ligin devam ettiğini ve bu dönemin bir an önce bitmesini dileyerek şöyle konuştu:



"Bu haftadan sonra oynayacağımız maçtan sonra milli takım arası olacak. 14 günlük arada yoğun bir çalışma fırsatımız olacak. Aradan sonra gelecek ayda da hem hafta sonu hem de hafta içi olacak şekilde maçlarımız olacak. Bundan sonra tabiki kadrosu geniş olan daha kuvvetli olacak. Her maçta bunu sahaya yansıtabilecek güçte olacak. Takımı en hazır hale getirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz ve sonrasında takımı daha iyi yerlere taşıyacağız."



Takımın maç oynamadan geçirdiği bu haftayı tüm eksiklikleri gidermeye çalıştıklarını anlatan Prosinecki, tüm futbolcuların istekli bir şekilde antrenmanlara katıldığını hatırlattı.



Prosinecki, Malatya deplasmanın da ne gerekiyorsa yapacaklarını belirterek, "Çok fazla gol yollarında bir sıkıntımızın olduğunu düşünmüyorum. Çünkü son maçlarda 4 tane gol attık. İyi oynadığımız Gençlerbirliği maçı var. Sonrasında Beşiktaş'a karşı gol atabildik. Bundan sonra iyi yerlere gelmek için mücadelemiz sürecek." diye konuştu.