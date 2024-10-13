Robert Lewandowski: "Ben orta saha oyuncusu değilim"

Polonyalı yıldız santrafor Robert Lewandowski, Portekiz'e 3-1 mağlup oldukları maçın ardından kendi performansı hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Robert Lewandowski: 'Ben orta saha oyuncusu değilim'
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13 Ekim 2024 15:22
Polonya'nın başarılı santraforu Robert Lewandowski, sahasında Portekiz'e 1-3 mağlup oldukları maçın ardından kendi performansı hakkında açıklama yaptı.

Robert Lewandowski, "Ben orta saha oyuncusu değilim, işim savunmaya geçip kendi yarı sahamda topu almak değil. Belki bunu antrenmanlarda da yapabilirim. Maç sırasında ceza sahasının yakınında durup, bir şeyler olana kadar ortaları ve pasları beklemem gerekiyor. Bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor. Sadece Portekiz maçında değil, genel olarak topun rakip ceza sahasına yakın olduğunu pek göremiyoruz ve forvetin görevi bu alanda bir şeyler yapmaya çalışmak" dedi.
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