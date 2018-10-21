MAÇ BİTTİ, KIRMIZI KART ÇIKTI!

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Rizespor, 41. dakikada Fernando Boldrin'in penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Konyaspor, 82. dakikada Adis Jahovic'in penaltı golüyle eşitliği sağladı. Maçın hakemi Volkan Bayarslan, her iki penaltı pozisyonunda da VAR'dan gelecek onayı bekledi.Bu sonucun ardından Rizespor puanını 8'e, Konyaspor ise 13'e yükseltti. Rizespor, gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Atiker Konyaspor ise sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.Maçın ardından Atiker Konyasporlu futbolcu Uğur Demirok formasını çıkarıp havaya kaldırdı ve tribünlere doğru gösterdi. Uğur'a Vedat Muric ve bazı Çaykur Rizesporlu futbolcular engel olmaya çalışırken, iki takım oyuncuları arasında bir anda tartışma başladı. Saha içinde yaşanan gerilimi VAR'dan izleyen hakem Volkan Bayarslan, olay esnasında Uğur'a vurduğu gerekçesiyle Çaykur Rizesporlu Abdullah Durak'a kırmızı kart gösterdi. Vedat Muric ise sarı kart aldı.16. dakikada Opanasenko'nun sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında defanstan seken top Ömer Ali Şahiner'in önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas sol köşesinden sert şutunda defans oyuncusu Brabec, son anda yatarak filelere gitmekte olan topu ayakları ile uzaklaştırmayı başardı.27. dakikada Ali Çamdalı'nın ceza sahasına havadan pasında Petrucci'nin bekletmeden gelişine vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.30. dakikada kazanılan faul atışında Boldrin'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı, topu yumruklayarak kornere çeldi.39. dakikada hakem Volkan Bayarslan, Jevtovic'in ceza sahasında topa ele müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.44. dakikada Robin Yalçın'ın ara pasında rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına giren Orhan Ovacıklı'nın yerden şutunda, top az farkla auta çıktı.57. dakikada Boldrin'in sağ taraftan ceza sahası çizgisi üzerine yerden pasında Süleyman Koç'un gelişine vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.61. dakikada Skubic'in sağ taraftan ceza sahasına pasında, Jahovic'in kontrol ettikten sonra dönüp yerden vuruşunda, defanstan seken topu kaleci Gökhan Akkan son anda tokatlayarak kornere çeldi.76. dakikada sağ taraftan rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası içerisine giren Orhan Ovacıklı'nın şutunda top kaleci Serkan Kırıntılı'dan döndü. Orhan Ovacıklı yeninden önünde kalan topu tamamlamak istese de şutunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.78. dakikada Jahovic'in Çaykur Rizespor ceza alanında yerde kaldığı pozisyonu VAR uyarısıyla yeniden izleyen Volkan Bayarslan, Jach'ın Jahovic'e faul yaptığına karar vererek penaltı noktasını gösterdi. 82. dakikada Jahovic'in penaltı atışında top filelere gitti: 1-1.: Çaykur Didi: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Samet Çavuş: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Jach, Brabec, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Petrucci (Dk. 86 Gladkyy), Robin Yalçın (Dk. 65 Abdullah Durak), Süleyman Koç (Dk. 80 Fink), Boldrin, Vedat Muric: Serkan Kırıntılı, Opanasenko, Uğur Demirok, Diagne, Skubic, Jonsson, Jevtovic (Dk. 71 Traore), Milosevic (Dk. 86 Volkan Fındıklı), Fofana (Dk. 46 Jahovic), Ömer Ali Şahiner, Yatabare: Dk. 41 Boldrin (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor), Dk. 82 Jahovic (Penaltıdan) (Atiker Konyaspor)Abdullah Durak (Maçtan sonra) (Çaykur Rizespor)Dk. 90+1 Orhan Ovacıklı, Vedat Muric (Maçtan sonra) (Çaykur Rizespor)