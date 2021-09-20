Rizespor'da Altay'a karşı 4 eksik

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Salı günü sahasında Altay'ı konuk edecek.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.
Son maçında deplasmanda Adana Demirspor'a 3-1 yenilen yeşil-mavililer, ligde 5 maç sonunda henüz galibiyetle tanışamadı.
Ligde bir puanla averajla son sırada yer alan Rize ekibinde, sakatlığı bulunan Nathan Mozango, Ronaldo Mendes, Dabo ve Cemali Sertel kadroda yer alamayacak.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.
Son maçında deplasmanda Adana Demirspor'a 3-1 yenilen yeşil-mavililer, ligde 5 maç sonunda henüz galibiyetle tanışamadı.
Ligde bir puanla averajla son sırada yer alan Rize ekibinde, sakatlığı bulunan Nathan Mozango, Ronaldo Mendes, Dabo ve Cemali Sertel kadroda yer alamayacak.