Rizespor'da Altay'a karşı 4 eksik

Süper Lig'de Çaykur Rizespor, sahasında Altay ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rizespor'da Altay'a karşı 4 eksik
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20 Eylül 2021 16:42
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Salı günü sahasında Altay'ı konuk edecek.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.

Son maçında deplasmanda Adana Demirspor'a 3-1 yenilen yeşil-mavililer, ligde 5 maç sonunda henüz galibiyetle tanışamadı.

Ligde bir puanla averajla son sırada yer alan Rize ekibinde, sakatlığı bulunan Nathan Mozango, Ronaldo Mendes, Dabo ve Cemali Sertel kadroda yer alamayacak.


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