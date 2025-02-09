Rizespor açıkladı: Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'a döndü

Çaykur Rizespor, takımda kiralık olarak oynayan Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a geri döndüğünü açıkladı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in geçici sözleşmesi, Beşiktaş kulübünün geri çağırma isteği ve kulübümüzün onayı sonucunda, karşılıklı anlaşma ile fesih edilmiştir. Hadziahmetovic'e, sezon başından itibaren kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon 22 maçta forma giyen Amir, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
KONYASPOR'DAN GELMİŞTİ
Amir, 2022-23 sezonu devre arasında Konyaspor'dan 3.2 milyon euroya Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in geçici sözleşmesi, Beşiktaş kulübünün geri çağırma isteği ve kulübümüzün onayı sonucunda, karşılıklı anlaşma ile fesih edilmiştir. Hadziahmetovic'e, sezon başından itibaren kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon 22 maçta forma giyen Amir, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
KONYASPOR'DAN GELMİŞTİ
Amir, 2022-23 sezonu devre arasında Konyaspor'dan 3.2 milyon euroya Beşiktaş'a transfer olmuştu.