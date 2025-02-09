Rizespor açıkladı: Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'a döndü

Çaykur Rizespor, takımda kiralık olarak oynayan Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a geri döndüğünü açıkladı.

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Rizespor açıkladı: Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'a döndü
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09 Şubat 2025 16:17
Son güncelleme 09 Şubat 2025 17:02
Çaykur Rizespor, takımda kiralık olarak oynayan Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a geri döndüğünü açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in geçici sözleşmesi, Beşiktaş kulübünün geri çağırma isteği ve kulübümüzün onayı sonucunda, karşılıklı anlaşma ile fesih edilmiştir. Hadziahmetovic'e, sezon başından itibaren kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon 22 maçta forma giyen Amir, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

KONYASPOR'DAN GELMİŞTİ

Amir, 2022-23 sezonu devre arasında Konyaspor'dan 3.2 milyon euroya Beşiktaş'a transfer olmuştu.
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