Rıza Çalımbay: 'Son yılların en başarılı takımıyız'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacakları karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedeflediklerini belirtti.



Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, geride kalan hafta Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek, özlem duydukları bir galibiyet aldıklarını aktardı.



Güzel bir hava yakaladıklarını vurgulayan ve kapasitesinin üzerine çıkan takımını tebrik eden Çalımbay, "Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağımız maç zor bir mücadele olacak. İyi bir takım, çok dikkatli olacağız. Oradan puan ya da puanlar almak için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.



Atakaş Hatayspor maçında 3 gol atan forvet Mustapha Yatabare ile 3 golün de pasını veren Max Gradel'in performanslarını değerlendiren Çalımbay, şunları kaydetti:



"İkisi de kaliteli ve oyunun kaderini değiştirecek oyuncular, bunu da yaptılar. Mustapha Yatabare'nin böyle bir çıkış yapması normal. Çok istekli ve arzulu bir arkadaşımız. Geldiği günden beri çok büyük faydaları oldu bize. Max Gradel'i zaten söylememe gerek yok, milli takımının kaptanı. Çok yetenekli bir oyuncu. Biz bu sezonu iyi şekilde bitireceğiz. Son 10 yılda 2 sene üst üste Avrupa'ya giden bir Anadolu takımı hatırlamıyorum. Biz bunu başardık. Bana göre son zamanların en başarılı Anadolu takımıyız. Güzel şeyleri yapanlar bu arkadaşlarımızdı. Yine bunu devam ettirmek için bütün gayreti gösteriyoruz. Aytemiz Alanyaspor maçı, bizim için hayati derecede önemli. Bu maçı iyi bir şekilde bitirdiğimiz zaman, Galatasaray maçına daha farklı şekilde çıkacağız."



Çalımbay, iç sahada oynayacakları karşılaşmalarda taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.





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