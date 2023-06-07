Rıza Çalımbay, Sivasspor'dan ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay, Sivasspor'dan ayrıldı
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07 Haziran 2023 10:27
Spor Toto Süper Lig'de sezonu tamamlayan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay görevinden ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekiple yola devam etmeyeceğini açıklayan Çalımbay, "Sivas'ta 4 yıl çalıştık ve şimdi ayrılma vakti. Kimseye kırgınlığım yok. Güzel bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Burası benim memleketim, tekrar geri dönmek üzere ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrılığın iyi geleceğini söyleyen Çalımbay, "Bizim sözleşmemiz bitti. Kulübün kongresi var. Yönetimin de önünü açıyoruz. Bir süre ayrılığın iyi olacağını düşünüyorum. Ondan sonra inşallah geri geliriz." sözlerini sarf etti.

Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, sezonu 41 puanda tamamlamıştı.
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