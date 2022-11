Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Rıza Çalımbay "Fenerbahçe'ye karşı kötü oynamadık. Fenerbahçe çok iyi kurulmuş bir takım. Penaltı olmasa, bu maç başka yere giderdi. Son bölümde tüm riskleri aldık. Ancak doldur boşalt ile olacak iş değil bu. Kenarda sürekli söyledik, pas yaptığımızda daha etkili olduk. Son paslarda etkili olamadık. Çok güzel bir lig maçı oldu ama yapacak bir şey de yok." dedi.



Dünya Kupası arasıyla ilgili konuşan Rıza Çalımbay "İnşallah son maçımızı evimizde kazanırız. Ara, bizim için mükemmel olacak. Yorgunluk, bıkkınlık oluyor. Uzun yolculuklar yaptık." diye konuştu.



BASIN TOLANTISI



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, Avrupa'da oynayan 2 takımın güzel bir lig maçı ortaya çıkardığını belirtti.



Maçın başından sonuna disiplini bozmadıklarını belirten Çalımbay, "İki tane Avrupa'da mücadele eden takımımızın gerçekten çok güzel bir lig maçı oldu, her şey vardı. Pozisyon, mücadele vardı. Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra onu değerlendirmemiz gerekiyordu, istediğimiz gibi olmadı. Son paslarda sıkıntı yaşadık. Maçın başından sonuna kadar disiplini bozmadan iyi bir oyun oynadık ama bugün istediğimiz neticeyi alamadık. Oyun olarak takımımdan memnunum." ifadelerini kullandı.



Son dakikalarda her türlü riski aldıklarını aktaran Çalımbay, şöyle devam etti:



"Defansımızı 3 kişi bıraktık ama bir iki yanlış yaptık orada. Doldur boşalt oyununa döndük, bu da Fenerbahçe'nin istediği oyundu. Son girdiğimiz 1-2 pozisyonu değerlendirebilseydik iyi şekilde ayrılabilirdik. Fenerbahçe'ye yüzde yüz pozisyon vermedik. Lig maçı bu, yapacak bir şey yok. Buradan en kötü beraberlikle ayrılabilirdik. 10 kişi kaldıktan sonra belli bir baskı kurduk. Fenerbahçe'de kontra atağa dönük oynadı. Oyuncularını değiştirdi, yedek oyuncularını kullandılar. Biz orada son pasları yapamadık. Ben de ikaz ettim 'uzun oynamayın' diye. Basit, kenardan gelelim dedim çünkü kenardan geldiklerimiz pozisyon oldu. Onun dışında iyi mücadele ettik."



"HAKEM İYİ MAÇ YÖNETTİ"



Rıza Çalımbay, maçın hakeminin iyi bir performans sergilediğini dile getirdi.



Maçın başlarında sıkıntı yaşadıklarını ama onun haricinde söyleyecek bir şey olmadığını aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:



"Hakeme söyleyecek bir şey yok. Penaltı olaylarının nasıl olduğunu bilemiyorum. O yüzden hakemlere bir şey söylemek mümkün değil. Maçın başlarında faullerde sıkıntı yaşadık onun dışında yok gibi bir şey. Bu maçı yönetmek kolay değil. Fenerbahçe de biz de kazanmaya oynadık. Çok tempolu ve sert geçen, her şeyin olduğu bir maç oldu. Bana göre hakem iyi maç yönetti. Bir tek penaltılarda bir şeyler olabilir. Batshuayi pozisyonunu göremedim ben. Serdar'ın pozisyonunda top eline çarpıyor. Ya hakem görmedi ya VAR'daki istediği gibi göremedi. Oyuncularımız penaltı olduğunu söylediler."





