Milwaukee Bucks koçu Doc Rivers, Los Angeles Lakers'ın eski koçu Darvin Ham'i görevden almış olmasının "mantıksız" olduğunu söyledi.



Rivers, Lakers'ın Ham'i başantrenör olarak geçirdiği son iki sezonda Batı Konferansı Finalleri'nde yer aldıktan ve Sezon İçi turnuvasında şampiyonluğu kazandıktan sonra göndermesinin "çok mantıksız" olduğunu belirtti.



Bucks ekibi, Ham'i Lakers tarafından Mayıs ayında gönderilmesinden bir ay sonra baş yardımcı antrenör olarak işe almıştı:



"Gelmesi harika oldu. Her şeyden önce, kendisi benden bile daha uzun süredir burada. Benim bilmediğim şeyleri biliyor. Oyuncularla ilişkileri iyi, kendisine güveniyorlar. Güven, oyuncular için çok önemli. Ve daha da önemlisi bu işi hak ediyor.



Lakers'ta olup bitenlere çok girmeyeceğim ama takımı Batı Finalleri'ne taşıyan ve sonraki yıl, hepimizin değerli görmesini istedikleri sezon içi turnuvasını kazanan bir koçu gönderdiler.



Kelimenin tam anlamıyla hiçbir mantığa oturmuyor ama oluyor böyle şeyler. Hepimizin başına geliyor. Yaptığımız işin bir parçası. Ama Darvin Ham kenarda yerini alması gereken bir koç ve ben de onu yanımda istedim."



Ham, Los Angeles'taki iki yıllık başantrenörlük görevinden önce 2018'den 2022'ye kadar Milwaukee'de yardımcı antrenör olarak çalışmıştı.



Lakers'taki görevini normal sezonda 90-74'lük, playofflarda ise 9-12'lik bir dereceyle tamamlamış olan Ham, Lakers ile son iki playoff serisinde sadece bir maç kazanabilmiş, konferans finallerinde Denver Nuggets tarafından süpürüldükten sonra, geçtiğimiz sezon ise yine Nuggets tarafından beş maçta elenmişti.



