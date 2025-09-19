19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
3-0
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
1-0
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
0-1
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
3-1
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
2-2
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
2-067'
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
1-1DA
19 Eylül
Lecce-Cagliari
1-145'
19 Eylül
Lyon-Angers
0-053'
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
1-5

Rıdvan Yılmaz: "Kazanmak için gelmiştik"

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Göztepe maçı sonrası konuştu.

calendar 19 Eylül 2025 22:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Rıdvan Yılmaz: 'Kazanmak için gelmiştik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAK İÇİN GELMİŞTİK"

Karşılaşma sonrası üzgün olduklarını dile getiren Rıdvan, "Kazanmak için gelmiştik. Kaybettiğimiz için üzgünüz." dedi.

"YETERİNCE MÜCADELE ETMEDİK"

Siyah-beyazlı futbolcu, mücadele eksikliğine vurgu yaparak, "Yeterince mücadele edemediğimiz için kaybettik." ifadelerini kullandı. 

"POZİTİF İLERLEMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Rıdvan, önlerindeki maçlara odaklandıklarını belirterek, "Önümüzdeki maçta galip gelip pozitif bir şekilde ilerlemeye çalışacağız." sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.