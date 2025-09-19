Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"KAZANMAK İÇİN GELMİŞTİK"
Karşılaşma sonrası üzgün olduklarını dile getiren Rıdvan, "Kazanmak için gelmiştik. Kaybettiğimiz için üzgünüz." dedi.
"YETERİNCE MÜCADELE ETMEDİK"
Siyah-beyazlı futbolcu, mücadele eksikliğine vurgu yaparak, "Yeterince mücadele edemediğimiz için kaybettik." ifadelerini kullandı.
"POZİTİF İLERLEMEYE ÇALIŞACAĞIZ"
Rıdvan, önlerindeki maçlara odaklandıklarını belirterek, "Önümüzdeki maçta galip gelip pozitif bir şekilde ilerlemeye çalışacağız." sözleriyle açıklamasını tamamladı.
Rıdvan Yılmaz: "Kazanmak için gelmiştik"
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Göztepe maçı sonrası konuştu.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Can Uzun'dan golü için itiraf
-
9
Talisca'dan, Fenerbahçe taraftarının sabrını taşıran 5 hareket!
-
8
Can Uzun'dan Galatasaray'a 'sus' sevinci!
-
7
Göztepe - Beşiktaş: 11'ler
-
6
Tedesco'dan Talisca'ya penaltı yasağı
-
5
Sadettin Saran'dan hisse devri ve kapatma açıklaması
-
4
Ali Koç'tan Dani Ceballos itirafı: "Gelmeye hazırdı ama..."
-
3
Can Uzun'dan sevinci için açıklama
-
2
Aziz Yıldırım: "Kongreye katılmayacağım!"
-
1
Ali Koç'tan Mourinho'ya: "Kendini küçültüyor"
- 22:49 Demir Ege Tıknaz'dan hakem tepkisi!
- 22:47 Rıdvan Yılmaz: "Kazanmak için gelmiştik"
- 22:46 Rhaldney: "Şükürler olsun ki kazandık"
- 22:33 İtalyan Efsaneler, İstanbul'da olmaktan memnun!
- 22:29 Stanimir Stoilov: "Ayaklarımız yere basmalı"
- 22:10 Beşiktaş'tan ligde kötü istatistik!
- 22:03 Hatayspor - Boluspor maçında kazanan yok!
- 21:55 Beşiktaş, Göztepe deplasmanında kayıp!
- 21:37 Mehmet Topal: "Mourinho talihsiz ve yanlış bir açıklama yaptı"
- 21:22 Atiba Hutchinson'dan Sergen Yalçın için açıklama!
- 21:11 Ahmet Yılmaz, Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya aldı
- 20:54 Rigobert Song, Kamerun'daki Türk okulunda gençlerle buluştu
- 20:44 Beşiktaş, penaltı bekledi!
- 20:36 Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'ndan 2 transfer
- 20:36 Göztepe'den Beşiktaş'a karşı 14 yıl sonra ilk!
- 20:17 Beşiktaş kalesini gole kapatamıyor!
- 20:14 Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası'nda Fenerbahçe galip!
- 20:04 Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a yenildi
- 19:57 Bosphorus Cup'ta ikinci gün sona erdi
- 19:49 Jorgen Strand Larsen, Wolverhampton ile sözleşme uzattı
- 19:27 Necip Uysal, 495 gün sonra ilk 11'de
- 19:25 Sergen Yalçın'dan kadro açıklaması!
- 18:57 İstanbulspor, Çorum FK'yi durdurdu!
- 18:55 Iğdır FK, deplasmanda tek golle kazandı
- 18:53 Göztepe - Beşiktaş: 11'ler
- 18:23 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 7. gün tamamlandı
- 18:16 Ronaldo'dan Felix için sert tepki!
- 18:15 Ruben Amorim: "Dünyada başka hiçbir kulüpte yok"
- 18:02 Geronimo Gulli'den PSG'ye övgü!
- 18:00 Runjaic: "Zaniolo için ilk 11 henüz erken"
- 17:49 Trabzonspor'da Anhtony Nwakaeme, TFF listesinde yok!
- 17:43 Fenerbahçe'de Abdou Aziz Fall, TFF listesinde yok!
- 17:41 Nicolas Jackson'un geleceği için açıklama!
- 17:29 Ruben Amorim'den Cunha ve Mount müjdesi!
- 17:26 Göztepe'den Beşiktaş'ın paylaşımına cevap!
- 17:18 Livakovic: "En iyi kaleci olmak için geldim"
- 17:16 Samsunspor'dan sakatlık açıklaması!
- 16:53 Serikspor, Bandırmaspor engelini aştı
- 16:45 Sadettin Saran: "Kazanan Fenerbahçe olsun"
- 16:36 Ali Koç: "Fenerbahçe Başkanı seçim için çalışmaz"
- 16:26 Beşiktaş'tan VAR Hakemi Erkan Engin'e mesaj
- 16:24 Golden Boy Web 2025: Arda, Kenan, Yasin ve Can Uzun listede!
- 15:55 Xabi Alonso'dan Mourinho sözleri
- 15:49 Menemen FK'da Bilal Kısa temkinli
- 15:47 Muğlaspor'da tur sevinci
- 15:44 Bodrum FK zirve yarışında Başkent'te sahaya çıkacak
- 15:42 Dünyanın en iyileri Sea To Sky'da yer alacak
- 15:31 Fenerbahçe'den Sadettin Saran açıklaması
- 15:24 24'üncü Bosphorus Cup start aldı
- 15:21 Timur Kuban: "Galatasaray inanılmaz sonuçlar alacak"
- 15:09 Benfica'dan Mourinho'nun sözleşmesine 'fesih' maddesi
- 15:08 Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkış projesini duyurdu
- 14:27 Sadettin Saran'dan hisse devri ve kapatma açıklaması
- 14:12 Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'nda tarihe geçmek için sahaya çıkacak
- 13:59 Trabzonspor'un Gaziantep FK karşısında mağlubiyeti yok
- 13:58 Luka, Real Madrid'e dönüş ihtimalini değerlendirdi
- 13:57 Dennis Smith Jr., Mavericks'e döndü
- 13:55 Karşıyaka, Rus rakibine direnemedi
- 13:55 Brunson: "Doğu Finaliyle yetinemeyiz"
- 13:53 Beverley'den Trae Young'a: "Seni niye eleştirmeyelim?"
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Jorgen Strand Larsen, Wolverhampton ile sözleşme uzattı
Ruben Amorim: "Dünyada başka hiçbir kulüpte yok"
Geronimo Gulli'den PSG'ye övgü!
Runjaic: "Zaniolo için ilk 11 henüz erken"
Nicolas Jackson'un geleceği için açıklama!
Ruben Amorim'den Cunha ve Mount müjdesi!
Livakovic: "En iyi kaleci olmak için geldim"
Markus Krösche: "Liderliği düşünmüyorum"
Can Uzun'dan golü için itiraf
Robin Koch: "Daha iyisi olamaz"
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|5
|5
|0
|0
|15
|1
|15
|2
|Göztepe
|6
|3
|3
|0
|10
|2
|12
|3
|Fenerbahçe
|5
|3
|2
|0
|9
|4
|11
|4
|Trabzonspor
|5
|3
|1
|1
|4
|2
|10
|5
|Antalyaspor
|5
|3
|0
|2
|6
|5
|9
|6
|Gaziantep FK
|5
|3
|0
|2
|7
|9
|9
|7
|Alanyaspor
|5
|2
|2
|1
|7
|5
|8
|8
|Samsunspor
|5
|2
|2
|1
|5
|4
|8
|9
|Konyaspor
|4
|2
|1
|1
|9
|4
|7
|10
|Beşiktaş
|4
|2
|0
|2
|4
|7
|6
|11
|Başakşehir
|4
|1
|2
|1
|4
|3
|5
|12
|Kasımpaşa
|5
|1
|1
|3
|4
|6
|4
|13
|Rizespor
|4
|1
|1
|2
|2
|6
|4
|14
|Eyüpspor
|5
|1
|1
|3
|4
|9
|4
|15
|Kayserispor
|4
|0
|3
|1
|3
|7
|3
|16
|Karagümrük
|5
|1
|0
|4
|2
|9
|3
|17
|Kocaelispor
|5
|0
|1
|4
|2
|8
|1
|18
|Gençlerbirliği
|5
|0
|0
|5
|3
|9
|0