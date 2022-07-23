Beşiktaş'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz, kariyerine İskoç ekibi Rangers'ta devam edecek. Siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz'ın boşluğunu bir an önce doldurmak istiyor. Transferde gündeme gelen son isim Fransa'nın Saint Etienne takımından ayrıldıktan sonra boşta olan Miguel Trauco oldu.
TRAUCO BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ
Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen ve bu nedenle Amerika kıtasından aldığı tekliflere henüz olumlu dönüş yapmayan Perulu futbolcu, 3 sezon formasını giydiği Fransız ekibiyle geçtiğimiz ay ilişkisini kesmişti. Menajerler, 29 yaşındaki futbolcuyu uygun bir yıllık ücretle getirebileceklerini Beşiktaş'a iletti.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Trauco, geçen sezon Saint Etienne takımında 22 maçta 1466 dakika süre aldı. Futbolcu 1 gol attı. Trauco daha önce Flamengo, Universitario ve Deportivo Union ekiplerinde görev yapmıştı.
TRAUCO BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ
Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen ve bu nedenle Amerika kıtasından aldığı tekliflere henüz olumlu dönüş yapmayan Perulu futbolcu, 3 sezon formasını giydiği Fransız ekibiyle geçtiğimiz ay ilişkisini kesmişti. Menajerler, 29 yaşındaki futbolcuyu uygun bir yıllık ücretle getirebileceklerini Beşiktaş'a iletti.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Trauco, geçen sezon Saint Etienne takımında 22 maçta 1466 dakika süre aldı. Futbolcu 1 gol attı. Trauco daha önce Flamengo, Universitario ve Deportivo Union ekiplerinde görev yapmıştı.
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