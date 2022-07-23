TRAUCO BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz, kariyerine İskoç ekibi Rangers'ta devam edecek. Siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz'ın boşluğunu bir an önce doldurmak istiyor. Transferde gündeme gelen son isim Fransa'nın Saint Etienne takımından ayrıldıktan sonra boşta olan Miguel Trauco oldu.Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen ve bu nedenle Amerika kıtasından aldığı tekliflere henüz olumlu dönüş yapmayan Perulu futbolcu, 3 sezon formasını giydiği Fransız ekibiyle geçtiğimiz ay ilişkisini kesmişti. Menajerler, 29 yaşındaki futbolcuyu uygun bir yıllık ücretle getirebileceklerini Beşiktaş'a iletti.Trauco, geçen sezon Saint Etienne takımında 22 maçta 1466 dakika süre aldı. Futbolcu 1 gol attı. Trauco daha önce Flamengo, Universitario ve Deportivo Union ekiplerinde görev yapmıştı.