Rıdvan Dilmen: "Vedat Muriqi'i Beşiktaş'ta hayal edelim..."

Fenerbahçe'nin Yeni Malayaspor ile oynadığı maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Vedat Muriqi ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com
Rıdvan Dilmen: 'Vedat Muriqi'i Beşiktaş'ta hayal edelim...'
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27 Haziran 2020 19:36
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmayı futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen değerlendirdi.

"VEDAT'I BEŞİKTAŞ'TA HAYAL EDELİM..."

Fenerbahçe'nin pozisyon üretemediğini ve hücumda sıkıntılar çektiğini dile getiren Rıdvan Dilmen "Serdar Aziz ile Vedat Muriqi arasında çok fark var; bu yüzden Vedat top almak için geri geliyor. Vedat'ı dün Beşiktaş formasıyla hayal edelim... Beşiktaş, forvetine 8-10 top getiriyor. Fenerbahçe oyun karakterini değiştirmeli." dedi.

"VEDAT'IN YERİNDE OLSAM GERİ GELMEM"

Rıdvan Dilmen ayrıca "Vedat Muriqi geriye gelip top almaya çalıştığı için pozisyona da giremiyor. Vedat'ın yerinde olsam geri gelmem, ileride top beklerim. Vedat'ın ileride olması ve Fenerbahçe'nin ona top atması gerekiyor. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın golcülerine göre Vedat'ın bu oyunda işi zor." diye konuştu.



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