RIdvan Dilmen ve Erman Toroğlu ilk yarıyı yorumladı

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Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu, Alanyaspor'un Galatasaray karşısında 2-1 üstünlüğü ile sona eren maçın ilk yarısını yorumladı.Topla oynamada Galatasaray önde. G.Saray topla fazla oynadı ama o topla oynadığı dakikalarda pozisyonu var mı? Bence yok. İki stoperin hatası, iki gol. Yine Donk! Bir stoper topu yere vurdurmaz, ileriye oynar. Cisse ilk golü yürüyerek attı, ilk golde de hata var. Adem Büyük'ün çıkardığı topu Alanyaspor stoperi çıkaramaz! İnanılmaz bir gol kaçırdı ama sonra güzel bir gol attı. Maç 43 dakika bizi uyuttu. Sivasspor, Beşiktaş, Fenerbahçe hepsi Galatasaray için çalışıyor; 'Şu Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'ne sokar mıyız?' diyorlar. Ancak Galatasaray'da da Şampiyonlar Ligi'ne oynayacak hava yok."Puan durumunda Galatasaray'ın da Alanyaspor'un da ilk 3 şansı devam ederken, bol pozisyonlu maç bekliyordum. Çizgiden çıkan toplar var, penaltı pozisyonu var. Galatasaray o kadar problemli bir takım ki, Cisse Marcao ve Donk'un yanından Usain Bolt gibi geçti, topla. Marcao dengesiz yakalandı, Donk son adam diye faul yapmadı. Müthiş santrfor golü attı. Galatasaray 3 haftadır santforsuz oynuyor, ilk santrforuyla golü buldu. Keyif almamız gereken bir maç. 5-2'yi de, 2-3'ü de konuşabiliriz maçta. Pandemi sonrasında her türlü sonucu konuşabiliriz.