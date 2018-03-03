Rıdvan Dilmen: 'Utansınlar, sokağa çıkmasınlar'

'ınkarşısında 7 farklı galibiyet almasının ardındandeğerlendirmelerde bulundu.Dilmen, Karabük'ün durumu nedeniyle yöneticilere ağır eleştiriler yaparken, "Kaleciyi falan, gencecik oyuncuları gördüğümüz zaman üzülüyoruz. Bu çocukları bu duruma düşüren, Karabüksporlu yöneticilerdir. Paraları verme, pullarını verme, Karabük şehrine saygısızlık yapıyorsunuz. Bu çocuklar 10 tane yese de kızmam. Bu duruma düşürenler utansınlar, Karabük'te sokağa da çıkmasınlar." dedi.Gomis'in performansına değinen yorumcu, "Gomis ilk golden sonra bir bacağını falan tuttu ama tutmasa demek ki 25 tane atacak. Tuttuktan sonra 3 tane attı." diye konuştu.Karabük'ün açık bir oyun oynadığını kaydeden rıdvan Dilmen, "Karabük keyif yapmaya çalışıyor ama keyif, eziyete döndü. Rakip Galatasaray, bu kadar açık oynarsanız cezayı keser." ifadelerini kullandı.